СКР: подростки стали чаще совершать преступления

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что с января по апрель 2025 года подростки совершили 9,5 тыс. преступлений. По сравнению с тем же периодом прошлого года, их число увеличилось на 24,8%.

«В полтора раза увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних, в том числе совершено уже 41 убийство и 22 факта умышленного тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 178 преступлений на сексуальной почве»,— сообщила пресс-служба СКР ТАСС.

В СКР считают, что зачастую преступность среди подростков связана с «отрицательным примером взрослых», которые имеют преступный опыт. В последнее время, как добавило ведомство, также распространены преступления, причина которых связана с воздействием негативной информации в интернете.

Серьезную озабоченность у СКР вызывает криминальное поведение среди подростков из семей мигрантов. Число преступлений, совершенное ими, с января по апрель увеличилось на 13%.

За весь 2024 год подростки в России совершили 21 тыс. преступлений (–6% по сравнению с 2023 годом), сообщал СКР в апреле. В суды направили 7,5 тыс. уголовных дел в отношении несовершеннолетних.

Петр Бузлаев