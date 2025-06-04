Курским единороссам нашли начальника

Новым секретарем отделения партии «Единая Россия» (ЕР) в Курской области станет врио заместителя председателя правительства региона Евгений Лобов. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Александр Хинштейн, сообщили в ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Лобов

Фото: Страница Евгения Лобова в соцсети «ВКонтакте» Евгений Лобов

Фото: Страница Евгения Лобова в соцсети «ВКонтакте»

Председатель партии Дмитрий Медведев поддержал назначение господина Лобова. На встрече по видеосвязи он поручил ему уделять максимальное внимание первичным партийным организациям и не оставлять без внимания проблемы местных жителей. Евгений Лобов в ответ пообещал максимально включиться в работу по линии партии.

Напомним, за год в курском отделении ЕР сменился уже второй секретарь. Бывший губернатор Роман Старовойт оставил партийный пост в мае 2024 года после перехода на должность министра транспорта РФ. Пришедший на его место Алексей Смирнов стал секретарем в ноябре, но уже в декабре покинул эту должность после досрочной отставки с губернаторской. В апреле ему было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

Евгению Лобову 44 года. Он окончил Курскую сельхозакадемию и индустриальный институт. В 2017 году стал главой города Фатеж (райцентр Курской области), затем работал в областном департаменте внутренней политики. На должность врио заместителя председателя правительства Курской области — министра внутренней и молодежной политики назначен в мае 2024 года.

Сергей Толмачев, Воронеж