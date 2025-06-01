Детей проверят на способность к деторождению

Оценка репродуктивного здоровья несовершеннолетних будет проходить уже в шесть лет, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко: мальчиков осмотрят андрологи, девочек — гинекологи. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Опрошенные “Ъ” врачи считают это правильным шагом: ранний осмотр позволит не допустить бесплодия. Однако реализация госпрограммы может столкнуться с проблемами, поскольку в России не хватает детских гинекологов и андрологов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

В пятницу, 30 мая, глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что все дети уже в шесть лет будут проходить первичный осмотр у акушера-гинеколога либо уролога-андролога. А с 13 лет у подростков начнутся регулярные осмотры этих специалистов. По действующим правилам урологи и гинекологи участвовали в диспансеризации несовершеннолетних только с 14 лет. Изменения описаны в министерском приказе «Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров», он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Напомним, что в 2024 году государство запустило программу бесплатной оценки репродуктивного здоровья россиян в рамках диспансеризации. Пройти такое обследование могут мужчины и женщины от 18 до 49 лет. А в конце января 2025 года президент Владимир Путин поручил Минздраву разработать порядок медосмотров детей для более раннего выявления репродуктивных заболеваний.

Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева напоминает, что врачи впервые осматривают ребенка после рождения. Уже на этом этапе можно обнаружить различные анатомические особенности — например, гермафродитизм. Но к шести годам проявляются и другие аномалии развития, поэтому ранний осмотр позволит успеть сделать коррекцию, пластику либо назначить лечение.

«У мальчиков очень важен такой контроль и до шести лет, поскольку мама иногда не замечает опущение яичка в мошонке. Только врач может указать на это и затем исправить репродуктивное здоровье будущего мужчины. Если сделать это позже, то высок риск бесплодия,— рассказывает госпожа Ерофеева.— Кроме того, в детском возрасте всегда есть риск инфекционных заболеваний. Мамам мальчиков очень важно знать, какую опасность представляет инфекционный паротит, банальная свинка. Она может очень легко протекать, но при этом оказать негативное влияние на репродуктивный аппарат, именно на функцию яичек, что также приведет к бесплодию. У девочек все еще менее явно, поэтому только осмотр врача позволит выявить проблемы».

Акушер-гинеколог Алексей Черников обращает внимание на распространенные проблемы современного образа жизни: снижение двигательной активности, стрессовые факторы, нарушение пищевого поведения, отсутствие времени на воспитание детей, широкое использование антибиотиков.

«Все это влияет на здоровье: мы получаем недоразвитие мышечной ткани, изменения в опорно-двигательном аппарате, избыточную массу тела, дефицит витаминов и микроэлементов, снижение иммунитета, устойчивость к антибактериальным препаратам. В организме все взаимосвязано, поэтому любая болезнь приведет к нарушению функции остальных систем»,— говорит господин Черников. Репродуктивная же система является своеобразной лакмусовой бумажкой здоровья популяции, подчеркивает он, ведь только здоровые люди могут иметь детей. Поэтому чем раньше врачи обратят внимание на растущий организм и начнут корректировать нарушения, тем лучше будет результат, уверен господин Черников.

Снижение возраста репродуктивного скрининга отражает современный подход к детской медицине, где акцент смещен на раннее выявление нарушений, профилактику и просвещение, говорит акушер-гинеколог, репродуктолог Виктория Шустова.

«В шесть лет у ребенка проходят важные этапы формирования половой системы. Несмотря на то что пубертат еще впереди, именно на этом этапе можно выявить скрытые или врожденные аномалии,— поясняет она.— Осмотры проводятся максимально деликатно, с учетом психологических особенностей возраста, в атмосфере безопасности и доверия. Это также позволяет сформировать у ребенка уважительное отношение к своему телу и гигиене».

Она приветствует и проведение второго осмотра уже в 13 лет, ведь в это время начинается или уже активно идет пубертатный период. Осмотры в это время позволяют контролировать темпы полового созревания, выявлять возможные отклонения и своевременно корректировать их. «Кроме того, это возможность для врача наладить контакт с подростком, ответить на волнующие вопросы, дать рекомендации по половому воспитанию и профилактике инфекций, передающихся половым путем, на доступном и уважительном языке»,— говорит госпожа Шустова.

Проблема может возникнуть с кадрами: Любовь Ерофеева напоминает, что профильные специалисты — детские гинекологи и детские урологи — сейчас «на вес золота».

«С другой стороны, главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова круглогодично занимается обучением, подготовкой и переквалификацией педиатров в детские гинекологи. Кроме того, оснащенность ультразвуковыми аппаратами и эндоскопической техникой в стране достаточно высокая, мы здесь на очень хорошем уровне. Надеюсь, это поспособствует успешной реализации нового порядка»,— заключает госпожа Ерофеева.

Новый порядок добавляет и другие врачебные осмотры. Детское зрение будут проверять минимум дважды — в один месяц и в один год, с обязательным проведением офтальмоскопии в условиях расширения зрачка. В возрасте одного года и шести лет дети будут проходить осмотр у отоларинголога с исследованием вызванной отоакустической эмиссии. У детей из групп риска в возрасте шести и десяти лет будут исследовать уровень холестерина в крови, а также определять отклонения массы тела. В возрасте полутора лет будет проходить дополнительный скрининг на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития; детей, попавших в эту группу, должен будет осмотреть невролог.

Наталья Костарнова