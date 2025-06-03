Банк России не рассматривает проект создания национального крипторезерва

Банк России не обсуждал всерьез создание национального резерва криптовалют. Такой вопрос на повестке не стоит, сообщил и.о. директора департамента финансовых технологий ЦБ РФ Станислав Короп.

Сотрудник Центробанка подчеркнул, что формирование резерва, в основе которого будут лежать криптовалюты, связано с существенными рисками обесценивания. «Наше отношение к криптовалютам, особенно к их высокой волатильности, всем известно»,— сказал господин Короп на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (цитата по «РИА Новости»).

Он также отметил опыт США в создании биткойн-резерва. Соответствующий указ Дональд Трамп подписал 6 марта. По словам господин Коропа, тот факт, что резерв формируется из конфискованных активов, существенно меняет восприятие этого инструмента. «Это уже немножко не тот резерв, который подразумевает рыночную привлекательность этого инструмента и подогревает интерес со стороны аудитории "криптанов"»,— подчеркнул Станислав Короп.

Степан Мельчаков