В Чусовом планируется строительство сети апарт-отелей

Администрация Чусовского городского округа планирует строительство сети апарт-отелей в городе и предлагает потенциальным инвесторам рассмотреть проект. Об этом сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов сегодня на круглом столе в «Коммерсантъ-Прикамье», посвященном инвестиционному развитию территорий Пермского края. В начале года власти Чусового уже искали инвестора для строительства апарт-отеля, а сейчас стало известно, что бизнесу предлагается возвести сеть таких объектов.

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Как отметил Сергей Белов на круглом столе, Чусовой имеет большой туристический потенциал, в городе и его окрестностях можно развивать промышленный, спортивный туризм. В территории, подходящей для сплавов, имеются достопримечательные природные объекты. «Основная проблема — это увеличение турпотока и сложность в наличии коллективных средств размещения в Чусовом,— заявил господин Белов.— Несмотря на наличие небольшого номерного фонда, турист сегодня предъявляет требования по более качественной и комфортной услуге проживания. Мы разработали проект, который предлагаем рассмотреть в качестве инвестиционных вложений».

Для создания сети апарт-отелей власти Чусового готовы предоставить семь земельных участков общей площадью 10,4 тыс. кв. м. Так, например, одна из предлагаемых площадок расположена в исторической части города, на ул. Ленина, недалеко от основных зимних курортов «Такман» и школы олимпийского резерва зимних видов спорта «Огонек». По плану администрации округа, апарт-отель может состоять из двух- и трехкомнатных номеров с кухонным блоком и отдельным санузлом. В проект потребуется вложить 53 млн руб.

Инвестор сможет получить статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Чусовом, налоговые льготы, льготный заем в Микрофинансовой компании Пермского края. Сергей Белов перечислил и другие доступные механизмы, которые позволят бизнесу реализовать проект с наименьшими затратами.