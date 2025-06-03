«Авиастару» готовят перевооружение

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов во время состоявшегося в конце минувшей недели визита в Ульяновск обсудил с губернатором региона Алексеем Русских планы технического перевооружения производства самолетостроительного завода «Авиастар» под растущие объемы выпуска Ил-76МД-90А. Планируется, что в 2027 году «Авиастар» должен выпустить уже 12 самолетов, а с 2028 года выйти на требуемый уровень не менее 18 самолетов в год. Собеседники, близкие к руководству ПАО «Ил», считают, что в случае успешной модернизации производства эти планы вполне исполнимы. Эксперты отмечают, что техперевооружение — необходимое, но не единственное условие выхода предприятия на требуемые показатели.

В понедельник, 2 июня, открывая заседание штаба по комплексному развитию региона, губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал об итогах встречи с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым, который находился в регионе в пятницу и субботу минувшей недели.

Глава Минпромторга России посетил ряд крупнейших и ключевых предприятий промышленности Ульяновской области, в частности, самолетостроительный завод «Авиастар» (филиал ПАО «Ил», производит транспортные самолеты Ил-76-МД-90А), и провел переговоры с губернатором региона Алексеем Русских, обсудив пути развития промышленности региона и возможности федеральной поддержки промышленных предприятий Ульяновской области.

Как сообщил кабмину губернатор, в ходе встречи обсуждались планы технического перевооружения производства «Авиастара» под растущие объемы выпуска Ил-76МД-90А. Отмечалось, что задача на сегодня — помочь «Авиастару» расшить «узкие места», закупить новое оборудование, это позволит «довести на первом этапе, в конце 2027 года, уровень производства до 12 самолетов, потом — до 18 и в перспективе — до 24 самолетов в год». Министр пообещал оказать самолетостроительному заводу федеральную поддержку в модернизации предприятия. Как отметил губернатор, суммы федеральных инвестиций в модернизацию предприятия «будут составлять десятки миллиардов рублей», и «финансирование начинается уже в этом году».

Источник, знакомый с ситуацией и близкий к правительству региона, пояснил «Ъ», что представители ПАО «Ил» считают, что для успешного выхода производства на плановый уровень не менее 18 самолетов в год необходимо на техперевооружение «Авиастара» и поставщиков деталей и комплектующих, от которых также зависит своевременность сдачи каждого самолета, около 80 млрд руб. Эти пожелания и были представлены министру. Однако, считает собеседник «Ъ», реальные объемы возможной финансовой поддержки в ближайшие два года около 20-22 млрд руб. Кроме того, источник также отметил, что надо понимать, что даже если деньги на модернизацию поступят сейчас, много времени уйдет на поставку этого оборудования, потому что в условиях санкций не так просто будет обеспечить его закупки, а поставка соответствующих станков от российских производителей потребует больших временных лагов.

Источник, близкий к руководству ПАО «Ил», в беседе с «Ъ» сказал, что если будет решен вопрос модернизации производства, объявленные министром планы выпуска самолетов «вполне реальны и осуществимы». По его мнению, «уже давно понятно, что рост выпуска самолетов сдерживается двумя факторами: отсутствием необходимого станочного парка и нехваткой персонала, который должен на этих станках работать». «Станков под требуемые программы не хватает, многие станки морально устарели, а нужны с более высокой точностью. В первую очередь необходимо высокоточное современное фрезерное и токарное оборудование. Только под существующую программу выпуска самолетов “Авиастару” требуется еще около тысячи человек. Дальше, в зависимости от планов производства, потребность в рабочей силе увеличится. В сборочное производство требуются сборщики-клепальщики, нужны работники в заготовительно-штамповочное производство, плюс необходимы операторы станков с ЧПУ. В остальном работа предприятия с точки зрения организации уже выстроена, все понимают, как работать. Поставщики уже не настолько сильно влияют, глобальных срывов нет»,— пояснил собеседник.

О планах техперевооружения «Авиастара» Алексей Русских уже заявлял в феврале этого года, после обсуждения вопросов развития «Авиастара» с гендиректором ОАК Вадимом Бадехой. Губернатор отмечал, что завод «должен увеличить объемы производства Ил-76 в разы», и в планах ОАК — «реализация инвестпрограмм, техническое перевооружение, строительство новых мощностей».

Когда на «Авиастаре» только начиналось производство Ил-76МД-90А, в ОАК подчеркивали, что завод должен выйти на серийное производство 18 самолетов в год. По неофициальным данным, имеющимся в открытом доступе, в марте 2024 года на встрече в режиме видеоконференции руководства ОАК с коллективами авиазаводов в Ульяновске и Воронеже прозвучало, что на 2024 год поставлена задача произвести 10 самолетов Ил-76МД-90А. Однако фактически в 2022 и в 2023 годах было произведено по пять самолетов, в 2024 году заказчику — Минобороны РФ — сдано шесть самолетов. План на 2025 год — семь самолетов.

Собеседники «Ъ» из числа сотрудников «Авиастара» высказали сомнение в реальности поставленных задач, отметив, что «пока проходят летные испытания и готовится к предъявлению заказчику только второй за этот год самолет 76МД-90А». Удастся ли выполнить план и сдать требуемые семь самолетов, неизвестно. Между тем на встрече Антона Алиханова и Алексея Русских звучало, что в 2026 году предполагается сдать уже девять самолетов, в 2027 году — 12, с 2028 года — выйти на требуемый уровень производства 18 самолетов в год, а в дальней перспективе стремиться к уровню годового выпуска — до 30 самолетов.

Глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с «Ъ» обратил внимание на то, что «финансы на техперевооружение являются важным, но не единственным условием достижения целевых показателей», есть еще проблема нехватки квалифицированных кадров и соответствующей оплаты их работы. «Важно продумать, как увеличивать стоимость закупки самолетов пропорционально росту затрат производителя, в том числе фонду оплаты труда»,— заметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск