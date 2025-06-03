«Фальсификаторы сосредоточились на французском периоде творчества мастера»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как на российском рынке оказываются полотна якобы кисти знаменитого импрессиониста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Константин Коровин — один из самых подделываемых на рынке русских художников. Так повелось. Он всегда был востребован и на родине, в России, самый наш знаменитый импрессионист; и во Франции, где часто бывал и прожил последние 17 лет жизни. Началось еще при жизни: жалел сына Алексея, который еще в 16 лет попал под трамвай и потерял стопу, и подписывал своим именем его работы. Были и другие. В начале XXI века, когда в Лондоне регулярно проводились так называемые русские аукционные недели, мы, их постоянные участники, особо всегда выделяли «коровинские фальшаки» в общем огромном рыночном потоке русских произведений искусства. Вообще спорить по объему вброса на рынок с ложным Константином Алексеевичем может, наверное, только «фальшберже», подделки русского серебра. Один из британских домов особенно отличался на этом поприще.

И вот — новые подделки работ Коровина французского периода. Московский Центр художественной экспертизы им. Репина только что провел полноценное искусствоведческое и технологическое исследование и признал намеренными фальсификациями три представленные для проведения исследований работы, подписанные «К. Коровин». Спрашиваю у гендиректора Центра экспертизы им. Репина Виктора Шпенглера, откуда пришли эти работы и какие исследования проводились. И вот, что он рассказал: «В 2020 году один коллекционер зашел ко мне в гости и сказал, что на аукционах в Европе и Америке стали появляться поддельные картины Константина Коровина французского периода. Это 1920-1930-е годы. Мне прислали фотографии с аукционов, и действительно в скором времени эти картины стали поступать к нам на экспертизу. Наша задача — в первую очередь предупредить коллекционеров и арт-дилеров, чтобы были осторожнее с этим периодом, ведь купить подделку очень неприятно».

Как говорит Шпенглер, фальсификаторы сосредоточились на французском периоде творчества мастера 1920-х годов. Было установлено, что у этих работ один исполнитель. Анализ рентгенограмм трех работ показал, что они абсолютно идентичны между собой по принципу исполнения и особенностям построения красочного слоя. Химическое исследование показало, что состав пигментов также одинаков. При этом все эти картины имеют 100% отличий от подлинных работ Константина Коровина 1920-х годов.

Дмитрий Буткевич