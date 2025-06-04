Дышите — не дышите

В сибирских мегаполисах складывается не самая простая экологическая ситуация: повышенные уровни загрязнения воздуха, проблемы с утилизацией мусора, запыленность, введение режима «черного неба». По итогам минувшей зимы сибирские регионы со столицами-миллионниками, Новосибирская и Омская области, а также Красноярский край, оказались на 73-м, 78-м и 77-м местах соответственно из 83 субъектов РФ, участвовавших в расчете «Национального экологического рейтинга», составленного и опубликованного общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль». Рейтинг учитывает природоохранный, социально- и промышленно-экологический индексы регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реализация федерального проекта «Чистый воздух» позволила в Красноярске снизить выбросы в атмосферу с 200 тыс. тонн до 150–160 тыс. тонн в год

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Реализация федерального проекта «Чистый воздух» позволила в Красноярске снизить выбросы в атмосферу с 200 тыс. тонн до 150–160 тыс. тонн в год

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Летела угольная пыль и пахло сероводородом»

Низкие позиции сибирских регионов в «Национальном экологическом рейтинге» директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов объяснил так: «В Омске летела угольная пыль из труб ТЭЦ и пахло сероводородом из старой канализации (минус одна позиция в рейтинге). Кемеровскую область тоже засыпало сажей (минус три), в Барнауле пока никак не решат мусорные проблемы, вопросы загрязнения рек и атмосферного воздуха (Алтайский край, минус одна), и единственная на юге Сибири Республика Алтай показала отличные результаты, в очередной раз возглавив „Национальный экологический рейтинг“».

Самой распространенной экологической проблемой крупных сибирских городов, особенно миллионников, эксперты считают загрязнение атмосферного воздуха. Причем ее источники и причины не одинаковы, отмечает эколог и инженер из Новосибирска, заместитель исполнительного директора компании раздельного сбора мусора «Арктика Сити» Евгений Книжник. «Самое главное для жителей любого крупного города — это вопрос качества воздуха, от него зависит наше здоровье. Ситуация по разным крупным городам Сибири немного отличается в плане источников выбросов в атмосферу, загрязнения воздуха. Если, например, в Красноярске или Новокузнецке это промышленные предприятия, которые, пожалуй, пока лидируют по выбросам, там металлургия крупная, то в Новосибирске это, безусловно, автотранспорт — примерно 80%, 15–16% приходится на ТЭЦ, и остальное уже на промышленность. Так, одна из причин грязного воздуха в Новосибирске — малое число дорог при большом количестве строящегося жилья и коммерческих объектов»,— констатирует эксперт.

В качестве примера он приводит жилой комплекс «Европейский берег» на берегу Оби в Новосибирске, который начали строить в 2011 году на уже загруженной улице Большевистской, и у которого фактически один выезд в сторону города. Сейчас там проживает порядка 15 тыс. человек, и ведется строительство второй очереди на сопоставимое количество жильцов. При этом, по словам Евгения Книжника, улица Большевистская постоянно стоит в пробках, и главное — альтернативную дорогу для проезда жителей «Европейского берега» в центр придумать сложно. «Это пример неправильного решения размещения градостроительных объектов, которое приводит к образованию пробок, а, значит, машины стоят, не двигаются, сжигают много топлива, загрязняя воздух»,— заключает господин Книжник.

Директор красноярской экологической организации «Зеленая дружина», депутат красноярского горсовета Артем Речицкий также называет неудовлетворительное состояние атмосферного воздуха ключевой проблемой, указывая и на другие причины: «Крупные города Сибири развивались в советское время, создавая серьезную промышленную нагрузку, а с учетом климата и мощные теплогенерирующие станции, работающие на угле, и сегодня они — основные источники выбросов в атмосферу». В Омске две угольные ТЭЦ газифицировали, а красноярские ТЭЦ не газифицированы, напоминает он. Кроме того, в сибирских городах, включая миллионники, по-прежнему высока доля частного сектора с печным угольным отоплением. Например, в Красноярске — это более 10 тыс. домовладений, добавляет экоактивист.

Миллиарды пустили на воздух

Ключевые проекты по улучшению экологии сибирских городов связаны с модернизацией крупных промышленных предприятий. По данным Артема Речицкого, реализация федерального проекта «Чистый воздух» позволила в Красноярске снизить выбросы в атмосферу на 20% — с чуть менее 200 тыс. тонн до 150–160 тыс. тонн в год. Были построены новая труба и новые фильтры на Красноярской ТЭЦ-1, оборудовали новой трубой цементный завод, начат масштабный проект модернизации алюминиевого завода с переходом на технологию обожженного анода. «Если это произойдет, то количество выбросов по ключевым загрязняющим веществам, таким как бензапирен, фтороводород, должно значительно сократиться, но вопрос в сроках, так как это огромный объем работ и значительные финансовые инвестиции»,— говорит экоактивист.

На Омском нефтеперерабатывающем заводе в конце марта, по данным Росприроднадзора, завершили разработку и тестирование технологий автоматического мониторинга выбросов. Предприятие стало пилотной площадкой для внедрения этой системы в рамках соглашения между «Газпром нефтью», Росприроднадзором и Минкомсвязи России. Теперь на предприятии установлены цифровые датчики, которые ведут непрерывный контроль выбросов. Они анализируют состав веществ в реальном времени, а показатели автоматически передаются в надзорные органы. Данные технологии стали основой для новых отраслевых стандартов. Росприроднадзор принял решение сделать автоматизированный мониторинг выбросов обязательным условием для предприятий, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что вложение серьезных инвестиций в экологию заводов дает реальные результаты, а система мониторинга выбросов на Омском НПЗ стала эталоном для такого рода решений.

В Кузбассе в проект «Чистый воздух» в 2018 году вошел Новокузнецк, в 2023 году — Кемерово. Новокузнецку были выделены федеральные средства на модернизацию городского электротранспорта, газификацию частного сектора и закрытие грязных угольных котельных, а ведущие промышленные предприятия — приняли на себя обязательства по сокращению выбросов в атмосферу. В июне 2019 года правительство региона в лице тогдашнего губернатора Сергея Цивилева подписало соглашения с Минприроды РФ, Росприроднадзором и компаниями, работающими в Новокузнецке, об улучшении качества атмосферного воздуха в городе. АО «Евраз ЗСМК» в рамках этих соглашений обязалось модернизировать электрофильтры трех котлов на своей ТЭЦ, внедрить технологию конечного охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре, построить серогазоочистку агломерационного производства. ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — отремонтировать золоулавливающие установки на всех котлоагрегатах и установки пылеприготовления на Кузнецкой ТЭЦ. АО «Кузнецкие ферросплавы» взяло обязательство перевести четыре закрытые печи в открытые со строительством блока газоочисток сухого типа. Все это должно было сократить выбросы промышленных предприятий города на 20% к концу 2024 года.

Часть своих обязательств компании выполнили. На АО «Евраз ЗСМК», в частности, установлены электрофильтры на котлах ТЭЦ, запущен комплекс «Закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа», за счет чего выбросы в атмосферу сероводорода, цианистого водорода, аммиака и фенола снизились на 558 т в год, а общие выбросы загрязняющих веществ от коксохимического производства снижены на 1 тыс. т. Строительство серогазоочистки продолжается с планируемым пуском в 2026 году. По данным председателя правительства Кузбасса Андрея Панова, она обеспечит высокую степень очистки дымовых газов от диоксида серы и сократит его выброс в атмосферу на 70%. 14 мая «Евраз» сообщил, что на комплексе серогазоочистки смонтирован финальный элемент самого высокого объекта комплекса — 150-метровая металлическая башня с тремя газоходами весом 2,86 тыс. тонн. Заявленные затраты на весь проект — 21 млрд руб. Вице-президент компании Павел Синяев назвал его одним из главных инвестиционных проектов АО «Евраз ЗСМК» и важным проектом для города.

Помимо этого, только за прошлый год в Кузбассе было построено 177 км новых газопроводов, что позволило подключить 2,5 тыс. абонентов и создать техническую возможность подключения еще 7 тыс. При этом более половины трубопроводов, 90,3 км, были проложены в Новокузнецке для перевода на газовое отопление частных домов в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Темпы подключения к газу резко выросли, отметил в своем Telegram–канале Андрей Панов: в 2020 году к сетям газораспределения было подключено 408 новых абонентов, в 2024 году — уже 2314, в 2025 году ожидается подключение 3 тыс. новых абонентов. В результате уровень газификации вырастет втрое — с 3,12% до 9,4%. Создана техническая возможность для подключения еще 11,4 тыс. домовладений. До 2031 года в Кузбассе планируется увеличить число газифицируемых домов с 26,4 тыс. до 40,3 тыс. Кроме того, по данным Андрея Панова, по проекту «Чистый воздух» в частном секторе Новокузнецка в прошлом году были газифицированы 1520 домов, в планах этого года — 1201 дом. На федеральные средства были приобретены 19 троллейбусов и 32 трамвайных вагона. Прирост пассажиропотока на трамвайных маршрутах составил 1,5 млн человек. По данным доклада об охране окружающей среды администрации Новокузнецка, с 2019 по 2023 годы выбросы в атмосферу города сократились на 11,3%, до 260,9 тыс. тонн.

Для улучшения качества воздуха в Новосибирске эксперты предлагают разгружать транспортные потоки, создавая новые пути для частного и общественного транспорта и принимая меры для борьбы с дорожными заторами. «Нужно развивать общественный транспорт, особенно электрический, строить больше дорог и развязок, так как самое вредное — когда транспорт стоит на одном месте и никуда не едет»,— считает Евгений Книжник. Строительство Восточного обхода вокруг Новосибирска он называет «хорошей и полезной вещью», но отмечает, что строится дорога долго, с 2013 года, «и еще не завершен даже первый этап».

В Кузбассе такая проблема до прошлого года была, по сути, глобальной. Кемерово был единственным областным центром без обхода, и через него проходила федеральная автомобильная трасса Р255 «Сибирь» со всем ее грузовым и легковым транзитом. Но власти Кузбасса инициировали и даже наполовину профинансировали строительство Северо-Западного обхода протяженностью 47 км, который был открыт в октябре прошлого года. Строительство обошлось в 55 млрд руб. и заняло три года. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что обход имеет «огромное значение как часть автомобильной трассы „Россия“ — от Санкт-Петербурга до Владивостока, и является одним из лучших проектов „по соотношению цена, качество и сроки исполнения“». По данным мэра Кемерова Дмитрия Анисимова, пуск обхода сократил поток грузовых автомобилей через город с 350 единиц в час до 60.

Пыльное стечение обстоятельств

Проблему водного загрязнения в городах Сибири эксперты видят в отсутствии очистных сооружений ливневой канализации. Как отмечает Евгений Книжник, в Новосибирске более полусотни выпусков ливневой канализации, и практически все они не оборудованы системами очистки, поэтому вся смываемая с улиц грязь попадает в малые реки, а затем в Обь. Помимо строительства очистных сооружений, он призывает власти обратить внимание на проблему неорганизованного отдыха у воды, когда люди оставляют после себя мусор. Такие участки он считает разумным сдавать в аренду, чтобы уборку отходов брал на себя бизнес.

Власти Кемерова на проблему стоков обратили внимание, и в прошлом году в городе, по данным мэра Дмитрия Анисимова, было построено сразу пять очистных сооружений ливневой канализации против одной станции очистки в 2023 году. Другие большие очистные сооружения по ул. Мичурина в центре города строятся, они будут собирать и очищать ливневые стоки с площади более 1 тыс. га.

Загрязнение атмосферы городов пылью — еще одна проблема сибирских мегаполисов. Как отмечает Евгений Книжник, пыль образуется потому, что городские службы не убирают с дорог противогололедные реагенты, бордюры между проезжей частью и газонами во многих местах разрушены, автомобили завозят грязь из районов частного сектора без асфальтированных дорог и паркуются на газонах. Кроме того, пыль добавляют городские стройки.

В этом году, по данным мэрии Новосибирска, на борьбу с пылью в городе будет направлено 135 млн руб. Они пойдут на восстановление газонов вдоль крупных автодорог, замену грунта, высадку деревьев и кустарников. В 2024 году был реализован пилотный проект: трем районам Новосибирска выделили по 15 млн руб., на которые местные власти сделали новые газоны и установили новые бордюры, чтобы грязь не стекала на полотно дороги.

Дело рук горожан

Одиночных и общественных инициатив может быть недостаточно для улучшения экологии большого города. Однако, по мнению экспертов, мотивировать людей проявлять инициативу — лучше, чем не делать ничего. По мнению Артема Речицкого, горожане могут в качестве волонтеров участвовать в озеленении, сборе мусора, сортировке отходов, а владельцы частных домов могут переходить на более экологичные виды отопления. Правда, это требует существенных затрат. «Компенсация положена немногим группам населения и жильцам, так что требовать от людей перехода на более экологичные и при этом заметно более дорогие виды отопления невозможно, это реально только по собственной инициативе горожан»,— считает эксперт.

По оценке Евгения Книжника, в обществе есть запрос на экологичность, и значительная часть населения стремится помочь окружающей среде. «Для внедрения раздельного сбора мусора необходимо обучать население, и такие действия есть со стороны регоператора, в основном, в школах, но нужна и возможность полученные знания применять на практике, а ее пока нет»,— говорит он. В Новосибирской области есть два экоцентра в региональной столице и один в Бердске, которые принимают от населения рассортированные отходы. Цель этих центров — просветительская: показать, как можно организовать сбор отходов и мотивировать население сортировать мусор. «Таких центров должно быть больше»,— убежден господин Книжник.

Вероника Сенцова, Игорь Лавренков, Кемерово