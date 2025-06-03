Париж получил полуфинал мечты

В первом женском полуфинале Открытого чемпионата Франции, продолжающегося в Париже, встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко и четырехкратная (2020, 2022–2024) победительница этого турнира Ига Швёнтек. Это выяснилось после того, как белорусская теннисистка обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь, а полька также в двух партиях справилась с украинкой Элиной Свитолиной. Из пресс-центра Roland Garros — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ига Швёнтек может выиграть Roland Garros в четвертый раз подряд, что в период Открытой эры (с 1968 года) не удавалось ни одной теннисистке

Фото: Aurelien Morissard / AP Ига Швёнтек может выиграть Roland Garros в четвертый раз подряд, что в период Открытой эры (с 1968 года) не удавалось ни одной теннисистке

Фото: Aurelien Morissard / AP

Полуфинал между Ариной Соболенко и Игой Швёнтек в Париже стали предвосхищать еще после того, как лидер мирового рейтинга и единственная действующая многократная чемпионка французского мейджора по итогам жеребьевки попали в одну половину сетки. И теперь эта встреча действительно состоится, хотя насчет успешного выступления Швёнтек на нынешнем турнире имелись серьезные сомнения. Игра и результаты польской теннисистки еще совсем недавно не впечатляли. В отличие от четырех предыдущих лет, она не только не взяла ни одного титула на весенних грунтовых турнирах, предваряющих Roland Garros, но даже не доходила на них до финалов.

К тому же Швёнтек получила непростую сетку. Было заранее ясно, что в четвертом круге она столкнется с одной из двух теннисисток, считающихся для нее чрезвычайно неудобными соперницами,— Еленой Остапенко из Латвии, выигравшей у польки все шесть их встреч, или Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая победила ее в четырех предыдущих случаях из восьми. В итоге в 1/8 финала Швёнтек досталась Рыбакина, их противоборство, состоявшее из трех сетов, получилось одним из самых интересных на нынешнем женском турнире. А дальше на пути польки встала опытнейшая украинка Элина Свитолина, которая справилаcь с прошлогодней финалисткой Roland Garros итальянкой Джасмин Паолини.

Результат первого сета польско-украинского противостояния не отражает степени ожесточенности борьбы.

Пятый гейм, в котором Швёнтек с громадным трудом удержала свою подачу, продолжался 13 минут, а шестой — еще семь. А во втором сете Свитолина вообще вела с брейком, хотя длилось это совсем недолго. Уступая 1:3, Швёнтек тут же отыгралась, после чего устремилась к победе — 6:1, 7:5.

Таким образом, четырехкратная (2020, 2022–2024) чемпионка Roland Garros продолжает штурмовать один из рекордов французского мейджора. Дело в том, что с начала Открытой эры (с 1968 года) ни одной теннисистке не удавалось выиграть этот турнир четыре раза подряд: у Моники Селеш (1990–1992), выступавшей в то время под флагом Югославии, и бельгийки Жюстин Энен (2003, 2005–2007) было по три титула без перерыва. Но чтобы сделать еще один шаг к уникальному достижению, Швёнтек теперь требуется справиться с Ариной Соболенко. А эта задача представляется очень трудной, поскольку белорусская теннисная прима еще никогда не выглядела в Париже столь уверенно.

На счету Соболенко, правда, уже есть один полуфинал Roland Garros — двухлетней давности, который она уступила чешке Каролине Муховой.

Но тогда в пяти своих успешных матчах на турнире она отдала 34 гейма, а сейчас — лишь 27. Ее четвертьфинал против китаянки Чжэн Циньвэнь получился интересным и зрелищным. Олимпийская чемпионка Парижа первой взяла чужую подачу, заставив белоруску отыгрываться, но за этим дело не стало. На тай-брейке за Соболенко остались три последних розыгрыша, а в середине второй партии на два ее брейка китаянка ответила лишь одним своим, уступив 6:7 (3:7), 3:6.

Счет личных встреч Швёнтек и Соболенко — 8:4. В предыдущий раз они играли уже довольно давно, в августе прошлого года в Цинциннати, когда белоруска взяла верх в двух сетах, но тогда у польки уже начался спад, связанный в том числе с разочарованием от неудачи на Олимпиаде. По словам Швёнтек, едва ли они смогут преподнести друг другу какие-то тактические сюрпризы. Соболенко, которая во время своей пресс-конференции лишь предполагала, с кем встретится в полуфинале, сказала по этому поводу то же самое.

Евгений Федяков