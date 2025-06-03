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Выплата красноярским контрактникам увеличена до 1 млн рублей

В Красноярском крае до 1 млн руб. вырос размер единовременной региональной выплаты при подписании контракта с Министерством обороны РФ. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региона по итогам заседания краевого правительства 3 июня.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В сообщении речь идет о контрактах, подписанных с 1 июня 2025 года. Ранее региональная выплата составляла 400 тыс. руб. Она была установлена в августе 2024 года (ранее — 300 тыс. руб.).

Красноярский край стал вторым регионом Сибирского федерального округа, где в последнее время увеличена региональная выплата. Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе власти Алтайского края установили ее размер в 1,5 млн руб. (ранее — 800 тыс. руб.).

Валерий Лавский

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