Подростка приговорили почти к 10 годам по делу об убийстве таксистки в Коркино

Коркинский городской суд Челябинской области признал 17-летнего местного жителя виновным в убийстве таксистки и угоне ее машины. Его приговорили к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в воспитательной колонии, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погибшая Елена Сарафанова (Манжосова)

Фото: страница Елены Сарафановой в VK Погибшая Елена Сарафанова (Манжосова)

Фото: страница Елены Сарафановой в VK

Представитель Генпрокуратуры сказал, что фигурант на суде не признал свою вину и заявил о причастности к преступлению «иных лиц». Однако эта версия «была признана несостоятельной» на основании предоставленных стороной обвинения доказательств. Издание 74.ru уточняет, что обвиняемый глухонемой. Его мать говорила, что в СИЗО он подвергался избиениям.

ЧП случилось 23 октября 2024 года. По версии следствия, молодой человек напал на водителя Елену Сарафанову (Манжосову). Он пять раз ударил ее ножом в грудь, вытащил тело из автомобиля и оставил на дороге. Угнав машину, он проехал примерно 500 м, бросил транспортное средство и скрылся. Тело матери двоих детей нашли на следующий день. Было возбуждено дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В соцсетях к тому времени распространилась информация, что к преступлению причастны представители цыганской общины, что привело к массовым погромам в местах проживания этнической группы. В Коркино перекрывали въезды. По данным областного правительства, в погромах участвовало около 150 человек.

О том, как расследовали дело,— в материале «Ъ» «Не время цыган».