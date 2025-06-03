Новым красноярским округам рекомендовано позаботиться об идентичности

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ о сохранении исторической идентичности в муниципальных округах, которые будут созданы в ходе реформы местного самоуправления (МСУ). Документ содержит перечень рекомендаций в этой области для руководителей округов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«С учетом национально-культурных традиций, исторически сложившегося расселения населения и территориального деления вновь образованного муниципального образования сформировать систему мер по сохранению исторической, культурной и гражданской идентичности и культурного наследия муниципальных образований…; с учетом мнения населения»,— говорится в указе.

При установлении официальных символов новых округов руководителям муниципалитетов рекомендовано «исходить из необходимости сохранения исторических, культурных, национальных и иных местных традиций исторических территорий края». При местных администрациях предстоит создать профильные общественные советы. В их состав войдут, в частности, представители национально-культурных автономий и краеведы.

Как писал «Ъ», 15 мая законодательное собрание Красноярского края приняло закон о территориальной организации МСУ. Он сократил число муниципалитетов. Например, создал объединенные Балахтинско-Новоселовский, Большемуртинско-Сухобузимский, Дзержинско-Тасеевский и ряд других муниципальных округов. С критикой закона выступали многие жители районов, которые в итоге теряют статус отдельных муниципальных образований.

Валерий Лавский