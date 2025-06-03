Вторую очередь отеля Ramada в Екатеринбурге построят в 2028 году

В Екатеринбурге в 2028 году планируют построить вторую очередь отеля Ramada by Wyndham Yekaterinburg Hotel&Spa («Рамада»), объем инвестиций составит 3 млрд руб., сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Документация проекта

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Соглашение о сопровождении инвестиционного проекта по строительству было заключено между ООО «Гостинично-Развлекательный комплекс «Евразия» (входит в группу компаний корпорации «Маяк») и агентством привлечения инвестиций Свердловской области. Проект получил льготное кредитование от Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Реализация проекта начнется уже в этом году — он уже получил необходимые заключения экспертизы. В новой очереди отеля будет 120 пятизвездочных номеров, разместят конференц-залы и рестораны, также будет создано 159 новых рабочих мест. «Композиция фасада решена единой мощной волной. Такой прием, с одной стороны, позволяет органично объединить различные функциональные зоны в одном объекте, а с другой — несмотря на не самое благоприятное соседство с мощной автомагистралью — подчеркивает внутреннюю экосистему комплекса, где объединены отель, развлекательный центр, аквапарк со SPA-зоной и даже открытый бассейн на крыше»,— рассказал архитектор проекта Тимур Абдулаев.

Напомним, в конце 2021 года свердловские депутаты поддержали налоговые льготы для Hyatt Regency и Ramada. Предполагалось, что эффектом от них должно стать увеличение инвестиций как в существующие объекты, так и в планируемые.

Ирина Пичурина