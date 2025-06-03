Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли с начала года на 5,5%
По итогам пяти месяцев текущего года на Октябрьской железной дороге перевезено в общей сложности 78,1 млн пассажиров. Это на 5,5% превышает показатели за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе ОЖД.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Электропоездами пригородного сообщения за январь-май воспользовались 69,9 млн человек (+5,6%), поездами дальнего следования — 8,2 млн (+4,9%).
В мае на ОЖД перевезено более 17,9 млн пассажиров (+2,8%): 15,9 млн — в пригородном сообщении (+2%), 2 млн пассажиров — в дальнем следовании (+9,1%).
Прежде «Ъ-СПб» писал, что вокзальные комплексы Санкт-Петербурга с начала этого года обслужили 11,3 млн пассажиров.