Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли с начала года на 5,5%

По итогам пяти месяцев текущего года на Октябрьской железной дороге перевезено в общей сложности 78,1 млн пассажиров. Это на 5,5% превышает показатели за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Электропоездами пригородного сообщения за январь-май воспользовались 69,9 млн человек (+5,6%), поездами дальнего следования — 8,2 млн (+4,9%).

В мае на ОЖД перевезено более 17,9 млн пассажиров (+2,8%): 15,9 млн — в пригородном сообщении (+2%), 2 млн пассажиров — в дальнем следовании (+9,1%).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что вокзальные комплексы Санкт-Петербурга с начала этого года обслужили 11,3 млн пассажиров.

Андрей Цедрик