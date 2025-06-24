Сегодня отмечает юбилей театральный режиссер, народная артистка России, художественный руководитель Московского театра юного зрителя Генриетта Яновская

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Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Генриетта Яновская

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Ее поздравляет актер театра и кино, заслуженный артист России Игорь Гордин:

— Дорогая Генриетта Наумовна! От всего сердца поздравляю Вас с этой невообразимой датой, с Вашим юбилеем! Хочу пожелать Вам в этот день прежде всего сил и здоровья, чтобы справляться со всеми вызовами, которые подкидывает жизнь! И еще очень хочется поблагодарить Вас за ту роль, которую Вы сыграли в моей судьбе, и за театр, определивший мою творческую жизнь! С днем рождения!

Сегодня исполняется 70 лет режиссеру, сценаристу, заслуженному деятелю искусств РФ Сергею Мирошниченко

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Мирошниченко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет режиссер, генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов РФ Элеонора Тухарели:

— Глубокоуважаемый Сергей Валентинович, с юбилеем! И с новым этапом жизни, с началом 10-й серии, если руководствоваться 7-летним делением частей, которое Вы придумали в «Рожденных в СССР». В далеком девяностом году, когда вышла первая часть сериала, я и не думала, сидя перед телевизором в Саратове, что через 35 лет у меня будет возможность поздравить классика российской документалистики. Вы — единственный, кто сумел основать свою школу и воспитать целую плеяду талантливых учеников, чьи работы номинируются на самые престижные мировые премии, начиная кинофестивалем Сандэнса и заканчивая «Оскаром». Спасибо Вам за то, что возглавили мастерскую нашего фонда в Челябинске, это задало новый вектор для развития кино на Урале. С утра до ночи Вы с командой работали с учениками, Вы забывали про себя, отдавая все ученикам. И результат превзошел все ожидания. Вы — созидатель, и помогаете другим талантам раскрыться и поверить в свои силы. Вы «автор» двух замечательных дочерей-режиссеров, которые достойно идут по вашим стопам. Что можно пожелать человеку, у которого все есть: талант, харизма, успех, прекрасная семья, любящие ученики? Только долгих лет и здоровья! На ваших фильмах росли мы, на ваших новых фильмах будет расти новая Россия. С нетерпением жду продолжения этого увлекательного сериала!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»