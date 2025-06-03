Минюст предложил лишить экстремистов права на перевод в колонии ближе к родным

Минюст разработал законопроект, запрещающий осужденным за экстремизм, а также иностранцам и лицам без гражданства переводиться в исправительные учреждения ближе к месту проживания их родственников. Документ уже одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщает РБК.

Сейчас осужденные могут один раз за срок подать прошение о переводе в колонию региона, где живут их близкие. Исключение действует лишь для террористов и особо опасных преступников. Минюст предлагает расширить этот список, включив в него экстремистов, а также иностранцев и лиц без гражданства.

В ведомстве объясняют инициативу необходимостью борьбы с распространением радикальных идеологий в колониях. По данным Минюста, число осужденных к лишению свободы иностранцев и лиц без гражданства за три года выросло на 876 человек и достигло 32,1 тыс. В некоторых колониях строгого режима выходцы из Средней Азии составляют до 48% контингента. Одной из причин такой концентрации является как раз возможность переводиться из одной колонии в другую, считает Минюст.

Проект поддержали ФСИН, ФСБ, МИД и омбудсмен Татьяна Москалькова. Однако Институт законодательства при правительстве указал, что полный запрет переводов для иностранцев и лиц без гражданства может противоречить конституционному принципу равенства прав и свобод человека. В КС ранее неоднократно подчеркивали необходимость соблюдения «принципа экономии уголовной репрессии».