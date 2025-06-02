Суд арестовал активы бывшего и. о. замглавы Севастополя на 52,7 млн рублей

Столичные суды арестовали недвижимость и активы бывшего и. о. замгубернатора Севастополя Евгения Горлова и его родственников на сумму около 52,7 млн руб. Евгений Горлов проходит по делу о получении 6 млн руб. взятки, которую он требовал у представителя компании «Севастопольгаз». Последняя находилась в госсобственности региона.

«В целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа и других имущественных взысканий, а также в связи с тем, что неприменение указанных обеспечительных мер может привести к возможности утраты этого имущества, судья считает необходимым наложить арест на указанное имущество, установив ограничение им распоряжаться»,— говорится в материалах дела (цитата по ТАСС).

Согласно документам, арест также наложили на недвижимость сестры Евгения Горлова, автомобиль Hummer и активы его матери — земельные участки и дома в Ростовской области и в Алуште. Меры приняты по указанию Генпрокуратуры, которая контролирует расследование дела.

Уголовное дело возбудили в августе 2024 года. По версии следствия, в конце 2023-го Евгений Горлов решил регулярно получать взятки от представителя «Севастопольгаза» и «Цифровых технологий» за общее покровительство. Деньги передавались через Максима Ларина. Ему вменяют посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК), Евгению Горлову — получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Оба полностью признали вину.

Евгений Горлов занимал должность и. о. замглавы Севастополя с 10 января 2023 года по 5 августа 2024 года. Он занимался сферами ЖКХ и природопользования. 6 августа 2024-го губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об увольнении Евгения Горлова.