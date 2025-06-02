Производство готовой винодельческой продукции в Ростовской области по итогам 2024 года выросло на 15,6% и составило 5,36 млн бутылок против 4,64 млн бутылок годом ранее. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. Позитивная тенденция сохранилась и в 2025 году. За первый квартал винодельческие предприятия выпустили 1,47 млн бутылок продукции. Это на 31% больше, чем в январе-марте 2024 года. Несмотря на рост показателей, отрасль сталкивается с серьезными вызовами. Основатель винодельни «Студия вина “Галина”» Юрий Малик охарактериовал нынешнее состояние отрасли как неопределенное.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Пик интереса самой обеспеченной части нашего общества к строительству собственных виноделен уже пройден. Растет число предложений по продаже небольших винодельческих хозяйств, большинство из которых не отвечает возросшим требованиям к качеству российского вина.

Серьезным препятствием становится недоступность кредитов для пополнения оборотных средств. Винодельческий бизнес имеет выраженную сезонность — пик продаж приходится на вторую половину года, тогда как существенные затраты требуются уже в первом полугодии. Виноделы за все платят сразу, либо даже вносят предоплату, а за поставленное вино с ними рассчитываются в течение 40 рабочих дней или даже дольше.

Дополнительные сложности создает дефицит рабочей силы на фоне расширения площадей виноградников. Это ведет к удорожанию труда. Ущерб наносят участившиеся природные аномалии, затрагивающие не только северные, но и южные винодельческие регионы.

Специфика ростовского виноградарства — преобладание укрывных виноградников — существенно увеличивает себестоимость сырья. При этом действующее законодательство не позволяет безотходно перерабатывать весь виноград, в частности, запрещая небольшим винодельням производить виноградный дистиллят. Аналогичная ситуация была в середине XIX века, когда запрет на производство виноградной водки лишил область Войска Донского статуса ведущего производителя вина в России.

В 2020 году был принят закон “О виноградарстве и виноделии в РФ”, согласно которому вином признаются только напитки, полностью произведенные из винограда, выращенного на территории РФ. Я не располагаю полной статистикой, но у меня сложилось впечатление, что количество вина из российского винограда не вполне коррелирует с объемом собираемого на российских полях винограда. Закон поставил многих виноделов перед непростым выбором: либо сократить выпуск вина, либо писать на этикетках “не является вином”, либо искать нестандартные решения. К тому же никто убедительно не доказал, что любое вино из местного винограда заведомо лучше вина из не самого дешевого привозного виноматериала».