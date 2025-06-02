Неквалифицированным инвесторам увеличат годовые лимиты покупки ЦФА

Банк России опубликовал проект указания, направленный на увеличение привлекательности цифровых финансовых активов (ЦФА). В настоящее время ЦФА по доступности для частных инвесторов делятся на три типа: первые могут покупать только квалифицированные инвесторы, вторые — неквалифицированные инвесторы на 600 тыс. руб. в год, третьи — неквалифицированные инвесторы без ограничений.

Список ЦФА, доступных только квалифицированным инвесторам, не изменился, в частности, им разрешено приобретение таких инструментов на иностранные активы, а также выплаты по которым зависят от наступления какого-либо события или не задан срок полного исполнения обязательств.

При этом перечень доступных остальным ЦФА в рамках лимита был заметно переработан. На данный момент он состоит из различных вариантов выпусков ЦФА на стоимость акций и облигаций, а в новом варианте к ним добавлены инструменты, которые удостоверяют право на получение выплат или размер выплат по которым зависит от изменения значения различных активов — золота, нефти, индексов и т. п.

Сам лимит предполагается увеличить с 600 тыс. до 1 млн руб. Причем его можно использовать при заключении сделок через каждого оператора информационных систем, которые проводят размещение ЦФА.

Вместе с тем для юридических лиц предлагается отменить требование получать статус квалифицированного инвестора, чтобы приобретать ЦФА из первой категории.

Максим Буйлов