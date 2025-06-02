«Фосагро» выплатит итоговые дивиденды за 2024 год

Совет акционеров ПАО «Фосагро» (MOEX: PHOR) утвердил распределение прибыли за 2024 год, в том числе выплату итоговых дивидендов. Они составят 87 руб. на акцию, сообщили в компании. Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 9 июня 2025 года.

«Всего за 2024 год, включая финальные дивиденды и промежуточные выплаты, акционерам было начислено 639 руб. на акцию»,— говорится на сайте «Фосагро». Ранее совет директоров компании рассматривал несколько вариантов по выплатам дивидендов: 171 руб. на акцию, 87 руб. на акцию или невыплату дивидендов.

«”Фосагро” удалось сохранить уверенную поступательную динамику роста, несмотря на внешние вызовы»,— прокомментировал гендиректор компании Михаил Рыбников. В прошедшем году «Фосагро» удалось добиться рекордных производственных результатов — 11,8 млн т продукции (+4,3% по сравнению с 2023-м).

«Фосагро» — один из мировых лидеров по производству фосфорных удобрений. Компания занимается реализацией более 50 марок минеральных удобрений, аммиака и кормовых фосфатов. В Группу «Фосагро» входят АО «Апатит» в Череповце, его филиалы в Кировске, Балаково и Волхове, ООО «ФосАгро-Регион» и АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я. В. Самойлова».