Более 55 тыс. автомобилей Kia отзовут из-за риска короткого замыкания

Отзыв 55 300 автомобилей Kia связан с риском короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU), который расположен в моторном отсеке. Об этом сообщили в Росстандарте.

В частности, отзыву подлежат автомобили Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), реализованные с 2010 по 2016 год, с VIN-кодами согласно приложению. На всех машинах заменят два предохранителя и наклеят корректные стикеры.

Владельцам автомобилей из перечня придет оповещение от компании. Также в дилерский центр можно обратиться самостоятельно. Все работы проведут за счет компании.

Екатерина Отрашкевич