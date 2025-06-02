Мантуров дал старт новому производству «РусСилика» в Нижегородской области

Первый вице-премьер Денис Мантуров прибыл с рабочей поездкой в Нижегородскую область. В ходе визита он дал старт первому в России производству силикагелей и силиказолей ООО «РусСилика». Предприятие мощностью 18 тыс. т в год расположено на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. В проект инвестировали 21 млрд руб. Его реализация позволила создать более 200 рабочих мест.

Микронизированные силикагели и стабильные силиказоли применяют более чем в 30 отраслях промышленности. Оба вещества используют в производстве шин и резинотехнических изделий, нефтепереработке, производстве трансформаторной стали, клеев, бумаги и эмульсионных красок.

Господин Мантуров отметил, что запуск производства был запланирован на конец 2025 года, но работу удалось начать с опережением. «До настоящего момента силикагель в индустриальных объемах в России не производился. Тем самым завод полностью обеспечен спросом»,— заявил первый вице-премьер (цитата по сайту правительства Нижегородской области).