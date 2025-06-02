Стармер объявил о переходе Великобритании в режим «готовности к войне»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал «три фундаментальных изменения», которые следует реализовать в рамках новой оборонной стратегии страны. Первое из них, по словам господина Стармера, — это «переход к готовности ведения боевых действий». Британский премьер назвал эту меру первостепенной на фоне роста напряженности в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер

Фото: Andy Buchanan / Pool / Reuters Кир Стармер

Фото: Andy Buchanan / Pool / Reuters

Второе изменение связано с полной координацией с НАТО. Это значит, что каждое действие Лондона будет способствовать укреплению военной мощи Североатлантического альянса, пояснил Кир Стармер. Оборонная политика Великобритании будет всегда ориентирована на НАТО, уточнил он. Третьим изменением станет внедрение инноваций «темпами военного времени». Господин Стармер рассказал о планах строительства 6 заводов по производству боеприпасов и до 12 подводных лодок. К 2035 году британское оружие должно стать «в десять раз смертоноснее», добавил он.

Угроза, с которой столкнулась Великобритания, «более серьезна, непосредственна и непредсказуема, чем во времена холодной войны», подчеркнул премьер-министр в ходе пресс-конференции в Глазго. Фрагмент его речи опубликован на Youtube-канале Guardian News.

По данным газеты The Guardian, 2 июня Великобритания представит 13-страничный обзор обороны. В нем будет указано о «непосредственной и неотложной» опасности, исходящей от России. Документ также коснется перспективы увеличения британской армии до 73 тыс. человек.