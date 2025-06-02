В Ростове начала работу детская железная дорога

В Международный день защиты детей в парке Островского открылась детская железная дорога, начав свой 85-й сезон работы. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

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По сообщению источника, в первые в 2025 году рейсы отправились поезд на паровозной тяге «Тихий Дон» и состав «Колибри». В детских поездах работают подростки.

За три летних месяца практику на железной дороге пройдут около 400 юных железнодорожников, уточняет пресс-служба СКЖД.

Напомним, Ростовская детская железная дорога (до 2013 года — Малая Северо-Кавказская железная дорога им. Юрия Алексеевича Гагарина) — детская железная дорога в городе Ростов-на-Дону. Располагается в парке им. Николая Островского, практически опоясывая его по периметру.

Валентина Любашенко