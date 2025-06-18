«При конкурентной зарплате у инвесторов не должно быть проблем с кадрами»

В последние годы в Воронежской области почти с нуля были созданы целые отрасли производства. Наряду с традиционно развитым машиностроением здесь в полной мере используют потенциал агропромышленного комплекса: сегодня регион — безусловный лидер в органическом земледелии и один из лидеров в глубокой переработке сельхозпродукции. Инвестиционный профиль области в интервью Guide обрисовал губернатор Александр Гусев

Фото: Правительство Воронежской области

— Сколько инвестиционных проектов сегодня реализуется в Воронежской области?

— В государственных и частных индустриальных парках представлен 201 резидент, создано 6,7 тыс. рабочих мест, общий объем инвестиций составил 59 млрд руб.

В 2024 году статус резидентов особой экономической зоны получили шесть новых компаний (сейчас общее число резидентов в ОЭЗ «Центр» — 17) с общим объемом инвестиций более 15 млрд руб.

В перечне особо значимых инвестпроектов Воронежской области — 63 строчки. Совокупный объем инвестиций по ним составляет 256 млрд руб.

— Какие из них вы можете назвать ключевыми?

— В регионе сегодня реализуются по-настоящему уникальные проекты, значимые как для области, так и для всей страны.

Так, в 2024 году АО «Воронежсинтезкаучук» приступило к строительству производства катализатора Н-бутиллития с планируемым объемом инвестиций 6,3 млрд руб. Это направление имеет стратегическое значение — сегодня в Российской Федерации Н-бутиллитий не производится. Его единственный источник — поставки из Китайской Народной Республики. Между тем это сырье для бутадиеновых и бутадиен-стирольных полимеров, используемых в дорожном и жилищном строительстве, производстве AБC пластиков и легковых шин. Создание такого производства позволит достичь максимального уровня технологического суверенитета в выпуске полимеров.

В 2024 году группа компаний «Молвест» на площадке Калачеевского сырзавода завершила проект по модернизации цеха по производству сухого концентрата сывороточных белков и сухого деминерализованного пермеата. Объем инвестиций составил 2,7 млрд руб. с НДС. Компания реализовала проект в два этапа. в 2022-м стала выпускаться новая продукция — концентрат молочных белков. Годовой объем выпуска — 2,2 тыс. т. в этом году завершился второй этап, в рамках которого производительность завода увеличилась на 80% — до 4 тыс. т готовой продукции. в рамках проекта было создано свыше 30 рабочих мест.

Теперь компания приступила к расширению производства сухих молочных ингредиентов. Проект стоимостью свыше 8 млрд руб. позволит увеличить объемы продукции в два раза. ГК «Молвест» — пример компании, которая не останавливается в развитии.

Еще один ключевой проект — создание современного производства безалкогольных газированных и тонизирующих напитков ООО «Глобальные напитки» с объемом инвестиций 10,4 млрд руб. Полностью отечественное высокотехнологичное предприятие построено с нуля, без привлечения иностранных инвестиций. Там планируется создать 429 рабочих мест.

— Есть ли взаимодействие с иностранными инвесторами?

— Мы видим устойчивый интерес к Воронежской области со стороны компаний-инвесторов из Китая. Так, прорабатываются проекты по созданию производств строительных материалов, переработке сельскохозяйственной продукции.

В сферах социально-экономического развития, строительства, промышленности, туризма и культуры Воронежская область активно взаимодействует с Белоруссией. Некоторые крупные белорусские компании выбирают именно наш регион для реализации инвестиционных проектов.

В 2020 году создана рабочая группа по сотрудничеству Воронежской области и Белоруссии — заседания проходят каждый год. В социально-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной, культурной и других областях развито сотрудничество с Узбекистаном. С хокимиятом Бухарской области подписан план мероприятий по расширению взаимодействия в промышленной, аграрной, культурной, научной и других сферах.

Подписано соглашение о международных и внешнеэкономических связях между правительством Воронежской области и аппаратом полномочного представителя президента Киргизии в Таласской области. Мы регулярно обмениваемся визитами.

— Как вы оцениваете работу уже действующих в регионе производств?

— Как вы знаете, реализуется проект «Новая индустриализация региона». Одно из его направлений — поддержка компаний, осуществляющих модернизацию производства. Модернизация помогает предприятиям стать более конкурентоспособными за счет повышения эффективности труда, снижения издержек, улучшения качества продукции и расширения производственных возможностей.

Вместе с тем нужно признать, что предприятия региона еще не в полной мере осознали, насколько важна модернизация и какие конкурентные преимущества она дает в долгосрочной перспективе.

В 2024 году поддержку получили проекты модернизации производств таких компаний, как АО «Хлебозавод №7» с объемом вложений 2 млрд руб. и компании «Ромакс», инвестировавшей 600 млн руб.

— В каком сегменте промышленности инвестиции сегодня особенно ценны?

— Для Воронежской области промышленность остается одним из ключевых приоритетов в сфере инвестиционной политики. Особенно это касается таких направлений, как космическое, нефтегазовое, авиационное, транспортное, радиоэлектронное, сельскохозяйственное и химическое машиностроение. Именно эти отрасли демонстрируют высокий потенциал роста, адаптации к новым условиям и локализации критически важного производства.

Экономика Воронежской области отличается диверсифицированной многоотраслевой структурой. Мощный потенциал, крупные уникальные производства и технологии позволяют отнести область к числу крупнейших индустриальных центров России.

— Не уменьшается ли число желающих инвестировать в регион?

— По крайней мере, мы этого пока не замечаем, регион входит в топ-10 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Даже повышение ключевой ставки в 2024 году не стало определяющим фактором для решения о запуске новых проектов в области. Помимо иностранных инвесторов, активный интерес наблюдается у отечественных компаний из Центрального и Южного федеральных округов, Республики Татарстан, Алтайского края.

Активно развиваются и региональные компании, которые тоже реализуют проекты в особой экономической зоне и индустриальных парках.

— Какие отрасли сегодня формируют инвестиционный портрет Воронежской области?

— Локомотивом увеличения инновационного, научного и кадрового потенциала региона служит машиностроение. Важную роль играет агропромышленный комплекс, включая производство побочных продуктов переработки молока, таких как казеин, молочный сахар и молочная сыворотка, а также глубокую переработку зерновых культур. Речь идет о производстве крахмала и крахмалосодержащих продуктов, кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Стратегическая важность агропромышленного комплекса связана с плодородием почвы и благоприятными климатическими условиями. Кроме того, мы активно поддерживаем развитие органического производства.

В связи с тем что Воронежская область расположена на пересечении важнейших федеральных автомагистралей М-4 «Дон» и Р-298, серьезную роль играют транспорт и логистика, включающая строительство оптово-распределительных центров.

Регион на третьем месте (после Москвы и Московской области) в ЦФО по объемам жилищного строительства, огромное значение имеет развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Активно развивается сфера туризма и индустрия гостеприимства. Региону придают привлекательность достопримечательности мирового уровня, например уникальный археологический памятник «Костенки», вызывающий устойчивый интерес как у российских, так и у зарубежных туристов. Также мы делаем ставку на развитие лечебно-оздоровительного, событийного, делового и экологического туризма — направлений, способных раскрыть богатый потенциал региона и привлечь новых гостей.

— Какие недавние примеры проектов глубокой переработки сельхозпродукции вы могли бы выделить?

— В ОЭЗ «Центр» компания ООО «Амарант Технология» реализует инвестиционный проект по переработке амаранта. Предприятие производит амарантовое масло, жмых, муку и крупу. Продукция предназначена для конечного потребления и дальнейшей переработки в пищевой и косметической промышленности, а также на предприятиях по выпуску комбикормов. По итогам проекта на российский рынок поступит широкая линейка продуктов с уникальными показателями питательной ценности, витаминного и микроэлементного состава. Создаваемое производство обладает высоким экспортным потенциалом, 50% продукции планируется отправлять за рубеж. Торжественное открытие первой очереди завода состоялось в ноябре прошлого года.

В 2021 году президент России поставил задачу к 2030-му на 25% увеличить производство продукции АПК и в полтора раза — ее экспорт. Экстенсивное наращивание объемов производства ограничено природными условиями. Все усилия аграриев могут быть в одночасье сведены на нет влиянием климатических и эпизоотических факторов. в этих условиях становится очевидной необходимость углубления переработки продукции сельского хозяйства.

Глубокая переработка продукции растениеводства и животноводства увеличивает добавленную стоимость. При этом собственная сырьевая база позволяет наладить импортозамещение витаминов, кормовых добавок, органических и аминокислот, поставлять их потребителям как внутри, так и за пределами страны.

Создание предприятий глубокой переработки повлечет синергетическое развитие смежных производств — кормов для животных, детского и спортивного питания и т. д., которые сегодня зависят от импорта компонентов.

Выпускаемый новым заводом холдинга «Молвест» концентрат молочных белков используется для детского питания, в производстве творожных и мягких сыров, а также в спортивном и диетическом питании. Завод обеспечивает 25% отечественного рынка концентрата молочного белка и позволяет компании наращивать присутствие на внешних рынках.

— Сегодня Воронежская область — лидер по производству органической продукции. Это больше имиджевая история или один из драйверов роста аграрного сектора?

— Лидерство в производстве органической продукции дает нам надежду на осознанное отношение фермеров к почве, окружающей среде и здоровью людей, основу для развития природоподобных технологий, устойчивых к изменениям климата. Именно органическая продукция является биологически полноценной по питательным свойствам. По различным оценкам, в органической продукции на 30–50% больше питательных веществ (витаминов, кислот, микронутриентов), чем в обычной — полученной методами интенсивного производства.

Безусловно, нам бы хотелось, чтобы развитие органического производства на территории области продолжалось, чтобы к нему подключалось все больше фермеров, а для этого необходимо популяризовать данное направление и усиливать доверие жителей к нашим органическим продуктам. Известно, что спрос рождает предложение, поэтому, выбирая в магазине продукцию с маркировкой — белым листиком на зеленом фоне, мы выбираем здоровое будущее для себя и своих детей.

— Едва ли не главным тормозом экономического роста считается нехватка кадров. Сохранил ли регион конкурентные преимущества в этой сфере?

— Российский рынок труда, в том числе в Воронежской области, столкнулся с дефицитом трудовых ресурсов. При этом он характеризуется высокой численностью занятых и исторически низким уровнем безработицы. Баланс спроса на труд и его предложение смещен в сторону нехватки рабочих рук. Так, число вакантных мест в Воронежской области почти в четыре раза превышает численность состоящих на учете безработных.

Спрос на рынке труда способствует увеличению заработных плат. Среднемесячная зарплата по вакансиям, заявленным в органы службы занятости населения, в 2024 году составляла 37,6 тыс. руб., сегодня она достигла 42,5 тыс. руб. А, например, средняя зарплата в группе компаний «Агроэко» составляет 54,7 тыс. руб., год назад она равнялась 42,6 тыс. руб.

Кроме того, конкуренция за сотрудников создает благоприятные условия и для снижения сегмента теневой занятости, увеличения числа желающих сменить место работы на более высокооплачиваемое, с лучшими условиями труда и дополнительными гарантиями, возможностями для карьерного и профессионального роста.

В сфере кадрового обеспечения Воронежская область сохраняет конкурентные преимущества. На единой цифровой платформе «Работа в России» в открытом доступе только за последний месяц размещено 2,9 тыс. резюме жителей Воронежской области, включая тех, кто желает сменить место работы.

Рост бюджетов на наем персонала тоже меняет правила игры. Если инвестор готов выплачивать конкурентную заработную плату, предоставить достойные условия труда, у него не должно возникнуть существенных проблем по подбору кадров.

В Воронеже по целому ряду позиций работодателями предлагается заработная плата до 200 тыс. руб.: вальцовщик, водитель, инженеры различной специализации, каменщик, маляр, монтажник РЭА, наладчик станков с программным управлением, оператор станков с программным управлением, электромонтер, электросварщик и др.

Служба занятости населения Воронежской области не только оказывает работодателям содействие в подборе персонала, но и организует обучение граждан по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям.

Карьерные консультанты территориальных центров занятости населения ориентируют соискателей на вакансии компаний-лидеров ЭКГ-рейтинга, которые прошли оценку по трем направлениям: «Экология» — степень воздействия на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий и реализация экологических проектов; «Кадры» — уровень оплаты труда, корпоративные социальные и демографические программы, благотворительные проекты; «Государство» — налоговая история и благонадежность, социальное инвестирование в регионы присутствия, финансовая устойчивость.

В рамках национального проекта «Демография» в прошлом году служба занятости прошла комплексную модернизацию, территориальные центры занятости приведены к единому федеральному стандарту кадровых центров «Работа России», перешли с оказания отдельных услуг на решение комплекса проблем, исходя из жизненных ситуаций ищущих работу и бизнес-ситуаций работодателей.

Так, в рамках бизнес-ситуации «Инвестиционный проект» государство через органы службы занятости оказывает организациям, реализующим инвестпроекты, поддержку и предоставляет сервисы. Как пример можно привести работу по удовлетворению кадровой потребности предприятия «Глобальные напитки» на территории ОЭЗ «Центр». Сейчас штат основных работников почти полностью укомплектован.

Чтобы найти необходимых работников, компании могут обращаться в территориальные центры занятости населения. Прием заявлений, размещение вакансий осуществляются в электронном виде на платформе «Работа в России».

Беседовал Юрий Голубь