В Башкирии может появиться украинский историко-культурный центр

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил создать украинский историко-культурный центр в селе Золотоношка Стерлитамакского района. Разработку концепции он возложил на министра культуры региона Амину Шафикову.

«Я жду от вас предложений, где... "Якорь", как говорится, можно поставить в Золотоношке. Единственное — там у них ДК не большой»,— отметил господин Хабиров на совещании правительства. Другим вариантом для размещения центра он видит Стерлитамак.

Большую часть населения Золотоношки, которую глава республики посетил 31 мая, представляют украинцы. Всего в нем живут 420 человек. Там действует ансамбль украинской песни «Зоряний свiт» и детский лингвистический лагерь «Кобзарик».

Идэль Гумеров