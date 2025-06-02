Министр ограничился отсиженным

В Новосибирске вынесли приговор министру ЖКХ региона Денису Архипову. Следствие считает, что чиновник неправомерно отказался от требования уплаты банковской гарантии, выданной компании «Экология-Новосибирск» для работы в качестве мусорного регоператора, в результате региональный бюджет не досчитался 220 млн руб. За злоупотребление полномочиями министру назначили полтора года колонии, но этот срок он уже отбыл, пока шло следствие и слушания в суде. В то же время Денису Архипову на 1,5 года запретили занимать руководящие должности и обязали возместить областной казне многомиллионный ущерб. Денис Архипов, считающий обвинение необоснованными, сказал, что решение об обжаловании приговора еще не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По решению суда Денис Архипов должен возместить ущерб в размере 220,2 млн рублей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ По решению суда Денис Архипов должен возместить ущерб в размере 220,2 млн рублей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Завершился судебный процесс над министром ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денисом Архиповым, который обвинялся следствием в должностных преступлениях. Уголовное дело насчитывало два эпизода, суд счел доказанной вину чиновника по обоим.

За превышение полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) министру дали один год лишение свободы, однако освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. По статье УК о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) Денису Архипову назначили полтора года колонии общего режима — срок, который он уже отсидел в СИЗО и под домашним арестом, пока шло предварительное следствие и судебный процесс. Также обвиняемому установили запрет на работу в госорганах и муниципальной службе сроком на 1,5 года и обязали возместить ущерб. «С Архипова в пользу бюджета Новосибирской области взыскан ущерб, причиненный преступлением в размере 220 млн 174 тыс. руб.»,— рассказали в прокуратуре Новосибирской области, которая предъявила министру иск на указанную сумму. Чиновник и его адвокат сказали, что решение об обжаловании приговора примут после изучения его текста (на заседании огласили только вводную и резолютивную части решения).

Под следствием министр оказался в марте 2024 года. Инициировать уголовное преследование регионального чиновника поручил Дмитрий Демешин, занимавший в то время пост заместителя генпрокурора РФ (сейчас он губернатор Хабаровского края).

По данным прокуратуры, в июле 2018 года новосибирское министерство ЖКХ и ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «ВИС») заключили соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в регионе сроком на десять лет. Его исполнение на 2022 год обеспечивалось банковской гарантией на сумму более 220 млн руб. «Министр ЖКХиЭ Архипов, зная, что ООО “Экология-Новосибирск” не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для истребования в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком данных средств. В результате в бюджет Новосибирской области не поступили денежные средства в размере свыше 220 млн руб.»,— указывается в материалах прокуратуры.

Дениса Архипова задержали на рабочем месте. По ходатайству следствия суд отправил чиновника в СИЗО и временно отстранил от должности министра. Позднее в деле появился новый эпизод. В материалах следствия указывается, что в июле 2018 года, не имея на то полномочий, чиновник подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении бюджетных средств. Зная, что фирма проиграла в конкурсе на присвоение статуса регоператора и не может вести деятельность, для которой была создана, он тем не менее выделил ей 10 млн руб.

Денису Архипову предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями и их превышении (ст. 285 УК РФ и ст. 286 УК РФ). Ни с одним из них он не согласился.

В марте прошлого года общественный совет при минЖКХ на своем заседании принял решение обратиться в облсуд с просьбой освободить чиновника из-под стражи, но получил отказ. В ситуации с банковской гарантией члены совета не видят вины министра. «Общественный совет, обсудив обвинения в отношении Д.Н. Архипова, озвученные прокуратурой, обращает внимание на поддержку действий министра арбитражным судом Новосибирской области, а также на отсутствие признаков нанесения ущерба бюджету Новосибирской области»,— говорилось в обращении.

Речь идет о решении арбитражного суда от 17 апреля 2023 года по иску ООО «Эко-лайн» к минЖКХ. Перевозчик ТКО требовал признать незаконным бездействие министерства «в части ненаправления банку-гаранту письменного требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств ООО «Экология-Новосибирск» в срок до 31.12.2022». Суд в иске отказал, отметив, что истребование банковской гарантии «является правом, а не обязанностью министерства», а блокировка этих средств могла привести «к приостановке работы регионального оператора и ухудшению санитарной ситуации в Новосибирской области, в том числе в период новогодних праздников». Кроме того, в обращении утверждалось, что в случае, если бы «Экология-Новосибирск» приостановила работу, бюджет региона потратил бы не менее 732 млн руб. на организацию обращения ТКО до появления нового регоператора.

Константин Воронов