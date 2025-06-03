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Прикамский химкомбинат будет управляться через УК

Совет директоров АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Эдуарда Давыдова с 23 июня 2025 года, говорится в сообщении БСЗ. За это решение проголосовали четыре члена совета. Господин Давыдов, являющийся гендиректором основного акционера березниковского химкомбината — АО «Росхим» — руководит им с 2019 года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На этом же заседании было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «БСЗ» управляющей организации с 24 июня. Название УК не раскрывается, зато уточняется, что новая управляющая компания будет получать вознаграждение в размере 3,239 млн руб. в месяц (без НДС).

Березниковский содовый завод является одним из старейших производителей кальцинированной соды и карбонатных пород на территории СНГ. Продукция завода используется в химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. В 2024 году выручка БСЗ составила 9,8 млрд руб., чистая прибыль — 82,3 млн руб. С 2019 года генеральным директором завода является Эдуард Давыдов. Компания входит в АО «Росхим».

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