Рецепт его молодости

Новым обладателем главного клубного трофея в мировом футболе стал ПСЖ. А для его взлета в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, увенчанного разгромом в мюнхенском финале со счетом 5:0 «Интера», безумно тяжело подобрать точное определение, потому что в нем слишком много оттенков. Это, может быть, и самая эффектная, и самая молодая, и самая неожиданная, и конечно, самая дорогая во всех смыслах, в том числе буквальном, победа в истории турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник ПСЖ Маркиньос с кубком Лиги чемпионов (31 мая 2025 года)

Фото: Michael Probst / AP Защитник ПСЖ Маркиньос с кубком Лиги чемпионов (31 мая 2025 года)

Фото: Michael Probst / AP

Список всяких аномалий, которых футбол знал не так уж мало, субботним вечером 31 мая пополнился еще одной. Очень любопытной и очень бросающейся в глаза, потому что ее соль довольно наглядно иллюстрируют не только слова, но и цифры — тоже красивые, убедительные и рассказывающие о том, что случилось на мюнхенской Allianz Arena, не хуже слов.

Главную из этих цифр, округляя или пытаясь сосчитать все до последнего цента, приводили почти все, кому хотелось придать первому триумфу ПСЖ в Лиге чемпионов веса или драматизма. А сосчитать было несложно, если под рукой Transfermarkt или любой другой ресурс, специализирующийся на отслеживании футбольных сделок.

€2,27 млрд — столько парижский клуб потратил на приобретение футболистов с 2011 года, с того момента, когда он перешел под контроль Qatar Sports Investments и когда в него даже не рекой, а настоящим водопадом хлынули щедрые катарские инвестиции, мгновенно превратившие его из просто крепкого клуба в клуб с грандиозными возможностями и ресурсами, ничуть не меньше, чем у других гигантов — «Реала», «Барселоны», «Манчестер Сити», «Челси», «Баварии». Да некоторые из них за полтора десятилетия вложили в новичков вдвое меньше, чем ПСЖ.

Хозяевам клуба никогда не были свойственны скупость или сдержанность. Из 14 сезонов, включая нынешний, лишь в 4 траты ПСЖ в рамках двух трансферных окон не дотянули до отметки €100 млн.

В остальных они, как правило, не просто зашкаливали за нее, а зашкаливали значительно. Французскому клубу до сих пор принадлежат две верхние строчки в рейтинге наиболее дорогих переходов: в 2017 году он купил у «Барселоны» Неймара за €222 млн, а у «Монако» Килиана Мбаппе за €180 млн. Даже за сумму, в которую обошелся Мбаппе, можно целиком укомплектовать рассчитывающую на неплохие достижения команду. Заявка «Интера» перед мюнхенским финалом, скажем, была ненамного дороже.

А в 2021 году именно в ПСЖ из «Барселоны» сбежал Лионель Месси, футбольный король текущего столетия. И этот его поступок также подчеркивал мощь и привлекательность парижского бренда. А помимо Неймара, Мбаппе, Месси за него после 2011 года играли Златан Ибрахимович, Тьягу Силва, Джоржиньо Вейналдум, Серхио Рамос, Эдинсон Кавани, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес и куча других футболистов, на которых обязан был облизываться любой гранд. И их зарплаты, часто огромные, как у получавшего под €50 млн в год Месси, также надо учитывать, рассказывая о щедрости катарских инвесторов.

Этот ПСЖ походил на оснащенный двигателем для реактивного самолета пылесос, втягивающий в прожорливое нутро все, что ярко блестит. И тем печальнее казались результаты, ради которых весь проект был затеян.

Парижане, получая приз за призом французских соревнований, ежегодно под руководством разных хороших тренеров вроде Карло Анчелотти, Томаса Тухеля, Унаи Эмери, Маурисио Почеттино терпели крах в Лиге чемпионов. До этого сезона они всего-то однажды добрались до ее финала — в скомканном пандемией коронавируса розыгрыше пятилетней давности, уступив в нем «Баварии». А обычно сходили с дистанции задолго до него — в четвертьфинале или даже в 1/8 финала, в конце концов став объектом насмешек или сочувственных рассуждений на тему не такой уж прочной связи денег с футбольными успехами, которые в большей степени зависят от правильности выбора стратегии и четкости следования ей.

Вторая цифра гораздо меньше той, что отражает парижские расходы, но не менее впечатляющая. 25 лет и 96 дней — таков был средний возраст состава, выставленного наставником ПСЖ Луисом Энрике на матч против «Интера». Финалистов моложе в этом веке в Лиге чемпионов не было. В парижском составе 31-летний Маркиньюс был единственным участником встречи с «Баварией» 2020 года и смотрелся ветераном из ветеранов. И он, этот состав, служил иллюстрацией перемен, которые произошли с брендом, после того как в позапрошлом сезоне тренерский пост достался Луису Энрике.

Одновременно с его назначением ПСЖ расстался с легендами — Неймаром и Лионелем Месси, уехавшими в Саудовскую Аравию и США. Спустя год его покинул игрок, с чьим именем в первую очередь ассоциировалось и настоящее, и будущее клуба,— Килиан Мбаппе, который предпочел надоевшей команде с плохой кармой побеждающий «Реал».

Да, строго говоря, от прежнего гиганта, прежнего «пылесоса» не осталось ничего. Но на обломках так и не воплотившихся в реальность фантазий и стремлений внезапно вырос цветущий сад.

С расправившим крылья после ухода Мбаппе Усманом Дембеле, с трансформировавшимся в эталонного с точки зрения тонкости и рассудительности плеймейкера Витиньей, с прибавившим в надежности голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, которому, кажется, на пользу пошло приглашение честолюбивого дублера в лице россиянина Матвея Сафонова, с заигравшим в Париже после январского трансфера еще сильнее и изобретательнее, чем играл в «Наполи», Хвичей Кварацхелией.

Эта версия ПСЖ оказалась куда восприимчивее, чем выкинутая на свалку, к идеям своего наставника о торжестве футбола свежего, атакующего. Эта его версия разобралась по дороге к финалу с фронтменами английского чемпионата — «Ливерпулем» и «Арсеналом».

И эта его версия провела удивительный финал, в котором ПСЖ потребовалась разве что капелька везения, чтобы разобраться со считавшимся едва ли не эталоном крепости соперником так жестоко, как не разбирались еще ни с кем из финалистов Лиги чемпионов.

Крупнее счета в ее решающих встречах не было. И невозможно было представить, что он таким может получиться. Как и то, что самые теплые лучи славы после этого матча согреют готовящегося 3 июня отметить 20-летие Дезире Дуэ — автора двух забитых в ворота «Интера» мячей и голевой передачи, дозревавшего по ходу сезона юнца, идеально символизирующего волшебность парижского преображения.

После финала президента ПСЖ Насера аль-Хелаифи, острее всех, видимо, чувствовавшего досаду и боль в связи с теми потраченными почти впустую миллиардами, конечно, спрашивали о том, ждал ли он этого триумфа, такого исключительного по эффектности. И он предельно честно отвечал CBS, что «этот год — он был вне плана», что «команду строили на будущее», признаваясь, по сути, в том, что убедился: планировать что-то в футболе — занятие скверное, на каких бы правильных расчетах планы ни основывались.

Алексей Доспехов