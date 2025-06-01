Лучший без лучших

Мечта ПСЖ о статусе не просто самого щедрого, а самого лучшего клуба Европы, почти полтора десятилетия отказывавшая воплощаться в реальность, сбылась в том сезоне, в который он вступил, уже потеряв всех прежних лидеров. Обновленный и посвежевший французский клуб впервые выиграл Лигу чемпионов, одержав в состоявшемся в Мюнхене финале удивительно крупную, со счетом 5:0, победу над миланским «Интером».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки ПСЖ празднуют победу в главном еврокубке

Фото: Martin Meissner / AP Игроки ПСЖ празднуют победу в главном еврокубке

Фото: Martin Meissner / AP

Итог этого розыгрыша Лиги чемпионов выглядит одним из самых забавных фортелей, которые знала история футбола. Год превращения ПСЖ из просто известного клуба в клуб-гигант прекрасно известен — 2011-й, когда в него пришли могучие катарские инвесторы. За следующие без малого полтора десятилетия они потратили на трансферы €2 млрд с лишним. ПСЖ благодаря этим лившимся Ниагарским водопадом деньгам совершал такие покупки, на которые не решались другие континентальные великаны — «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», потратив более €200 млн на Неймара и чуть меньше (но все равно примерно столько же, сколько, скажем, стоит вся сегодняшняя заявка «Интера») на Килиана Мбаппе. Благодаря этим деньгам и соответствующим им амбициям он однажды переманил к себе из «Барселоны» Лионеля Месси, футбольного фронтмена нынешнего столетия. Но со всеми этими своими активами оставался, строго говоря, неудачником, символом того, что богатство в футболе — далеко не гарантия успеха. Успехи были исключительно внутренние, французские, не особенно греющие душу. А в Лиге чемпионов настоящих успехов — ноль. Один выход в финал скомканного пандемией коронавируса розыгрыша пятилетней давности с поражением в нем от «Баварии». А так — сплошные осечки, сплошные разочарования.

И эта серия оборвалась в сезоне, вроде бы не кричавшем во весь голос о неминуемом взлете. Наоборот, все перед ним кричало о том, что это будет скорее «переходный» сезон. Давным-давно в ПСЖ нет Неймара. С позапрошлого года нет Лионеля Месси. В прошлом сбежал в «Реал» Килиан Мбаппе, на таланте которого, как многие были убеждены, строится и настоящее, и будущее французского клуба. Из стержневых фигур, участвовавших в финале с «Баварией», уцелел лишь защитник Маркиньюс. Этот ПСЖ уже и гигантом не хотелось называть — перестраивающая, заново ищущая себя команда, которой еще надо так долго работать над собой, чтобы раскрыть заложенный в ней потенциал.

И вот этот вариант ПСЖ — без Месси, но с Хвичей Кварацхелией, без Мбаппе, но с будто окрыленным его уходом Усманом Дембеле — оказался лучше всех предыдущих.

Он оказался сплоченнее, целеустремленнее, восприимчивее к идеям своего тренера Луиса Энрике, среди которых доминировала идея о футболе атакующем. Этот вариант ПСЖ прошел по сложнейшей стеке play-off, выбив двух фронтменов английского чемпионата — «Ливерпуль» и «Арсенал». И этот вариант ПСЖ важнейший матч сезона провел так, что после него даже неловко было придумывать оговорки насчет его статуса. Ну да, так выигрывают именно сильнейшие среди сильнейших.

Ощущение, что что-то с этим финалом на мюнхенской Allianz Arena не так, возникло сразу, гораздо раньше, чем обрело подтверждения вполне материальные. Даже у матерых людей, знающих, что первым впечатлениям доверять не стоит. Но тут впечатления были уж слишком сильными. И настаивали они на том, что «Интер» совершенно не готов к тому, что ему предложил ПСЖ.

То есть понятно, что миланцы, привыкшие терпеть, и не собирались бороться за территорию, за контроль мяча.

Но когда за десять минут за него вообще не удается зацепиться, когда на этом отрезке не удается соорудить ничего толкового,— это уже безумно тревожный симптом.

Как и выходка Алессандро Бастони, двумя руками вытолкнувшего за боковую Дезире Дуэ настолько откровенно, настолько нагло, что было очевидно: выплеснул злость и на соперника, к которому иначе не подберешься, и на самого себя, совершенно беспомощного перед финтами француза А ведь сдержанность и дисциплинированность представлялись чуть ли не главными миланскими козырями перед этой встречей.

Разницу в уверенности между двумя казавшимися примерно равными финалистами неплохо иллюстрировала графика. Для тех, кто интересуется продвинутой статистикой, этот термин — «средняя позиция игрока на поле» — уже привычен. Так вот у ПСЖ средние позиции только вратаря Джанлуиджи Доннаруммы и еще четверых полевых футболистов после десяти минут игры находились на своей половине поля. И то — близко к центральной линии.

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Это был тот случай, когда моментов нет, но гол созревает. Созрел он в эпизоде показательном. Оборона «Интера» — обученная, закаленная в жестоких схватках на пути в Мюнхен — допустила жуткий ляп, может быть, как раз и спровоцированный постоянным парижским давлением. Заснул Федерико Димарко, из-за которого сломалась офсайдная ловушка. Никто из миланцев не догадался, что Дуэ, только что приклеенный намертво к «профильному» правому флангу, знает, как незаметно смещаться на противоположную сторону. А форвард ПСЖ, приняв пас от Витиньи, моментально перевел мяч в центр. И там был один Ашраф Хакими — формально правый защитник. И было удивительно, что тренер «Интера» Симоне Индзаги, такой педантичный, так внимательный, забыл обратить внимание своих игроков на эту привычку Хакими иногда внезапно занимать позицию, предназначающуюся центрфорварду. Мешать ему было некому.

А потом, когда «Интер» неловко пошел вперед, защитник ПСЖ Вильям Пачо совершил маленький подвиг, извернувшись и в борьбе с соперником не позволив мячу уйти на угловой.

Из маленького подвига выросла шикарная контратака — с рывком Хвичи Кварацхелии, с переводом справа налево Усмана Дембеле и ударом того же Дезире Дуэ.

Удар был не таким плотным, чтобы считать его смертельным. Но на траектории возник все тот же Федерико Димарко, который после огорошившего голкипера Яна Зоммера рикошета наверняка считал себя самым несчастным человеком на свете. Но терпел нежданную катастрофу «Интер», строго говоря, безусловно, не из-за него, а из-за чего-то другого.

И в поисках ответа на вопрос, отчего все для него так плохо, обозреватели BBC, L’Equipe, разумеется, указывали и на то, что Дуэ всего 19 лет, и большинство его партнеров молоды. И что в принципе ПСЖ — безумно молодая команда. А в «Интере» львиная доля основы — ветераны. Кому-то уже сильно за 30… А в конце сезона свежесть играет колоссальную роль.

Ближе к перерыву «Интер», правда, стал иногда походить на самого себя. Но все равно должен был считать себя везунчиком, потому что куда острее оставался ПСЖ. И, например, миланской удачей был промах из убойной позиции Кварацхелии перед свистком.

И если кто-то думал, что четверть часа отдыха может перезагрузить «Интер» и сбить ПСЖ с ритма, он заблуждался. Миланцы пытались огрызаться, но эти неуклюжие попытки разве что подчеркивали всю их несостоятельность на фоне соперника.

ПСЖ царил на мюнхенском газоне. Он был шикарен — быстрый, гибкий и, несмотря на счет, отказывающийся закрываться.

Дезире Дуэ, герой-тинейджер, прежде чем Луис Энрике отправил его досматривать финал со скамейки, успел убежать от Алессандро Бастони, чтобы забить свой второй гол. А после него от того же Бастони убежал и тоже забил Хвича Кварацхелия. А потом ворота совсем уже развалившегося «Интера» поразил Сенни Маюлю… Да можно ли было вообразить, каким будет этот финал?! Можно ли было вообразить, что крепкий, часто непробиваемый «Интер» потерпит поражение, крупнее которого в заключительных встречах Лиги чемпионов не терпел никто?! Но футбол время от времени выкидывает и такие занимательные фортели, как завершившееся лихим карнавалом на мюнхенском газоне сошедших с ума от радости всех парижских игроков, включая запасного вратаря — россиянина Матвея Сафонова, внеплановое восхождение на верхушку клуба-неудачника.

Алексей Доспехов