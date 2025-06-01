В Бурятии усилены меры безопасности после атаки дронов в соседнем Приангарье

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил об усилении мер безопасности на стратегических объектах республики в связи «с событиями в Усольском районе Иркутской области». Господин Цыденов также сообщил, что находится на связи с коллегами из Приангарья, «при необходимости республика готова оказать поддержку». Алексей Цыденов также попросил жителей Бурятии «ориентироваться только на официальную информацию».

Как сообщалось ранее, вечером 1 июня произошла атака дронов на военную часть в Иркутской области. По информации губернатора Игоря Кобзева, дроны выпускались из припаркованной фуры.

Влад Никифоров, Иркутск