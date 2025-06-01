Два научных центра в Сибири получат гранты по 960 млн рублей

Новосибирский Институт теплофизики Сибирского отделения РАН и Томский государственный университет (ТГУ) получат гранты из федерального бюджета в качестве научных центров мирового уровня (НЦМУ). Это следует из протокола итогов отбора на предоставление субсидии для НЦМУ, выполняющих исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

Отбор провело Министерство науки и высшего образования РФ. Его итоги подвели на заседании президиума Комиссии по научно-технологическому развитию России, говорится в сообщении правительства России.

Победителями отбора стали 10 НЦМУ. Согласно протоколу, Институт теплофизики и ТГУ получат по 960 млн руб. Сумма разделена равными долями на три года — с 2025 по 2027.

«В прошлом году в соответствии с указом президента Российской Федерации от 18 июня 2024 года были утверждены семь приоритетных направлений научно-технологического развития нашей страны. В этой связи при рассмотрении заявок научно-технический совет комиссии и Российская академия наук исходили из того, чтобы каждому приоритетному направлению соответствовал хотя бы один научный центр мирового уровня. Всего нами было рассмотрено 46 заявок»,— приводятся в сообщении слова президента РАН Геннадия Красникова.

В числе организаций и учреждений, также подававших заявку на грант, ФИЦ угля и углехимии СО РАН (Кемерово), Институт катализа СО РАН (Новосибирск), Новосибирский государственный технический университет, Институт систем энергетики СО РАН (Иркутск), Кемеровский государственный университет, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Красноярский научный центр СО РАН.

Валерий Лавский