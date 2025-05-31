Четверо пострадавших при атаках ВСУ на Курскую область будут лечиться в Москве

В результате атак ВСУ по Курской области с вечера 30 мая пострадали 16 жителей Рыльского и Льговского районов. Четверо из них отправлены на лечение в Москву. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

В столицу был отправлен в том числе мужчина и его 16-летняя дочь. Они получили серьезные травмы при пожаре в многоквартирном доме в Рыльске и находятся в тяжелом состоянии. Квартира пострадавших была сильно повреждена. По предварительным данным, дома подлежат восстановлению, отмечает глава региона.

Также в Москву были направлены два ребенка из Льгова. Их мать остается в реанимации. По словам отца, их дом сгорел в результате удара. Господин Хинштейн пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. «На время, пока будет идти ремонт, ни одного в беде не бросим — всем поможем с жильем, восстановлением документов и всем необходимым»,— добавил врио губернатора.

Господин Хинштейн сообщил, что утром 31 мая ВСУ ударили по территории агрофирмы «Южная» в Рыльском районе, в результате возник пожар. Травмы получили жители соседних домов. Прокуратура Курской области открыла горячую линию для пострадавших от ударов ВСУ.