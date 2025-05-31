В Курской области открыли горячую линию для пострадавших от ударов ВСУ

Прокуратура Курской области открыла горячую линию для пострадавших от ударов вооруженных сил Украины (ВСУ). Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи доступен номер телефона: 8-910-311-52-34.

Сегодня украинская армия ударила по Льговскому и Рыльскому раойну Курской области, говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры. Есть пострадавшие, повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки. Прокуратура взяла ситуацию на личный контроль.

Количество пострадавших при ночных ударах дронов ВСУ по Льговскому и Рыльскому районам возросло до 14 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В Льговском районе ранения получили еще двое детей. У обоих — минно-взрывные травмы, они находятся в состоянии средней степени тяжести под присмотром врачей. В Рыльске пострадали шесть человек: пятеро — в состоянии средней степени тяжести (в том числе двое несовершеннолетних), один мужчина — в тяжелом состоянии. Все госпитализированы.

По состоянию на 9:09 мск удары ВСУ по Курской области еще продолжались. По данным господина Хинштейна, рано утром ВСУ ударили по территории агрофирмы «Южная» в Рыльском районе, в результате возник пожар. Из-за удара в соседнем многоквартирном доме выбило окна, повреждены входная дверь и кровля. Два жильца дома получили легкие ранения.