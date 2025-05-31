Минниханов распорядился усилить противопожарные меры из-за жары

В ходе совещания в Доме Правительства раис Татарстана Рустам Минниханов распорядился усилить противопожарные меры из-за установившейся в регионе жары.

По данным МЧС, с начала года в регионе зафиксировано 1716 пожаров в жилом фонде, что на 14% больше, чем в прошлом году, и 465 ландшафтных пожаров. Погибло 62 человека, включая двух детей, и 61 человек получил травмы.

Для профилактики пожаров будут проводиться обходы домовладений, усилено патрулирование лесов и информирование населения о правилах безопасности. Проверят состояние печного и газового оборудования, а также электропроводки.

Для обеспечения безопасности на водных объектах планируется своевременное открытие пляжей, создание спасательных постов и работа мобильных патрульных групп. Будет усилен контроль за использованием маломерных судов.

Влас Северин