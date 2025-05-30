Главные новости за 30 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Реставрация Конюшенного ведомства в Санкт-Петербурге начнется летом 2025 года, в этот период стартуют работы по устранению аварийности объекта. Об этом в рамках прямой линии с членами правительства заявил вице-губернатор Владимир Омельницкий. Проект будет осуществлять ООО «Ведомство». Памятник был передан компании по программе «Рубль за метр». В рамках нее обществу с ограниченной ответственностью дается 2 года на проектирование и 5 лет на реставрацию.

Сотрудники правопорядка ликвидировали в Петербурге сеть салонов интим-услуг, которые действовали с 2022 года. Как сообщили в регинальном ГУ МВД, они располагались на Комендантском проспекте, проспекте Большевиков, на 11-й линии В.О., улицах Коллонтай и Кропоткина. Задержаны 12 организаторов противоправной деятельности, в их числе администраторы, водители, «инкассатор», сисадмин и SMM-специалист. Доход злоумышленников составлял около 2 млн рублей.

Петроградский районный суд приговорил бывшего топ-менеджера бизнесмена Евгения Пригожина Илью Горбунова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делам о вымогательстве в особо крупном размере и незаконном хранении наркотических веществ в значительном размере. Судьи согласились с доводами следствия, которое доказало, что Горбунов угрожал бывшему гендиректору телеканала «Санкт-Петербург», советнику губернатора Александра Беглова и в то время кандидату в депутаты Заксобрания Петербурга Александру Малькевичу публикацией компрометирующих сведений.

На круизном лайнере «Михаил Булгаков», курсирующем между Москвой и Петербургом, зафиксировали вспышку норовируса. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, за медицинской помощью в период с 19 по 28 мая обратились более 100 человек. Всех, у кого диагностирована инфекция, изолировали, тяжелого течения заболевания ни у кого из пассажиров нет, уточнили в ведомстве. Между тем, Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе Огнена Мимовича — срок аренды сербского защитника турецкого «Фенербахче» подошел к концу. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых. «Футбольный клуб "Зенит" благодарит Огнена Мимовича и желает удачи в дальнейшей карьере»,— написали в Telegram-канале «Зенита». Футболист перешел в петербургскую команду в конце января на правах аренды. Всего в составе сине-бело-голубых он успел провести шесть матчей.

Власти Ленобласти не планируют вводить запрет на работу иностранных специалистов в доставке и общепите, сообщает «Деловой Петербург». Глава комитета общественных коммуникаций 47-го региона Екатерина Путронен подчеркнула, что ранее в Ленобласти был введен запрет на работу мигрантов в такси. Других ограничений не планируется. Напомним, в Петербурге этим летом намерены запретить иностранным гражданам работать водителями такси и курьерами в службах доставки до конца года.

Фонд капремонта и подрядчик в лице компании «ПСБ "Жилстрой"» заключили дополнительное соглашение по продлению сроков реконструкции дома Басевича на Большой Пушкарской улице. Организация должна приспособить здание под апартаменты до 15 декабря 2026 года. В комитете по строительству подчеркнули, что «в процессе реконструкции открылись новые детали», продление контракта было необходимо для корректировки проектной документации и ее повторного согласования.

Совет директоров хоккейного клуба СКА в ходе заседания 30 мая признал итоги двух последних сезонов неудовлетворительными, сообщила пресс-служба армейцев с берегов Невы. В итоге совет директоров и операционный менеджмент сложили свои полномочия. Новый состав совета директоров возглавит заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, гендиректором команды назначен Никита Стеничкин. Что касается наставника армейцев Романа Ротенберга, то он сохранил свой пост.

Занимавший с 2021 года должность генерального директора петербургской компании АО «Силовые машины» (входит в состав «Севергрупп») Александр Конюхов покинул этот пост. Новым гендиректором предприятия назначен Алексей Подколзин, который до того был заместителем по производству. О кадровых перестановках в компании стало известно 30 мая. Отставку господина Конюхова с поста гендиректора «Силовых машин» связывают со срывом сроков поставок продукции.

Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал новое дело в отношении осужденной активистки Дарьи Козыревой по статье о дискредитации ВС РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Поводом стала речь обвиняемой на предыдущем суде. Согласно протоколу, 18 апреля на заседании по уголовному делу о дискредитации (ч.1 ст. 280.3 УК РФ) Козыревой было предоставлено последнее слово, в котором она «наговорила» на аналогичную административную статью.

На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») спустили на воду скоростной пассажирский катамаран «Форт Обручев» проекта «Котлин». В церемонии принял участие зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Санкт-Петербурга Алексей Яковлев. Он отметил, что строительство современных пассажирских судов открывает большие перспективы для развития туристического потенциала города и позволяет Петербургу сохранять статус морской столицы.

Официальный представитель премиальной китайской марки LiXiang в РФ — компания Sinomach Auto — выбрала двух первых дилеров бренда в Петербурге. Автосалоны должны открыться в ближайшее время. LiXiang перешел в официальное поле в России весной 2025 года. До того автомобили этой марки ввозили в нашу страну как крупные автомобильные холдинги, так и другие игроки рынка — в частности, LiXiang в городе представлен минимум у 10 дилеров.

ИД «Коммерсантъ – Санкт-Петербург» удостоен престижной премии профессионального конкурса журналистов «СеЗаМ – 2025». Его организатором выступает Ассоциация средств массовой информации (АСМИ) Северо-Запада. Наша редакция была признана лучшей в специальной номинации «За большой вклад в освещение строительной отрасли Северо-Запада». Награду главному редактору «Ъ-СПб» в пятницу, 30 мая, вручил директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР» Александр Зильберт. Церемония награждения прошла в музее-усадьбе Г.Р. Державина на набережной реки Фонтанки.