Сроки реконструкции дома Басевича продлили до конца 2026 года

Фонд капремонта и подрядчик в лице компании «ПСБ "Жилстрой"» заключили дополнительное соглашение по продлению сроков реконструкции дома Басевича на Большой Пушкарской улице, сообщает «Деловой Петербург». Организация должна приспособить здание под апартаменты до 15 декабря 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В комитете по строительству подчеркнули, что «в процессе реконструкции открылись новые детали», продление контракта было необходимо для корректировки проектной документации и ее повторного согласования. При этом срок действия разрешения на строительство на участке истекает 15 июня 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о непростой судьбе дома Басевича. Историческое здание, которое неоднократно горело и в котором проживали лица без определенного места жительства, частично демонтировали в 2023 году. Действия подрядчика и заказчика возмутили градозащитников, которые добивались полного восстановления здания и оспаривали разрешение на строительство в судах.

Сейчас оставшуюся часть дома встраивают в бетонные конструкции нового здания. После реконструкции там появятся апартаменты для артистов театра Бориса Эйфмана. Изначально работы планировали завершить в 2024 году, после чего сроки начали сдвигать.

Андрей Маркелов