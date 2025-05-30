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СК возбудил дело по факту отравления пассажиров теплохода «Михаил Булгаков»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления россиян на круизном лайнере «Михаил Булгаков», сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Предварительно установлено, что в период с 19 по 29 мая теплоход совершал круиз по маршруту Москва – Петербург – Москва. Во время круиза у 79 пассажиров, включая шесть детей, находившихся на борту, выявили ротавирус.

От госпитализации пассажиры отказались. Следователи вместе с сотрудником Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия, получили образцы продуктов питания, смывы с кухонных предметов и образцы питьевой воды. Назначены судебные экспертизы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ходе осмотра судна были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Повара, сотрудники кухни и бармен работали с бессимптомно протекающей норовирусной инфекцией.

Андрей Маркелов

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