На лайнере, курсирующем между Москвой и Петербургом, выявили вспышку норовируса

На круизном лайнере «Михаил Булгаков», курсирующем между Москвой и Петербургом, зафиксировали вспышку норовируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. За медицинской помощью в период с 19 по 28 мая обратились более 100 человек.

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Специалистами территориальных органов Роспотребнадзора по Москве и Ярославской области при получении сигнала было начато эпидемиологическое расследование. В первые сутки удалось установить этиологический агент — норовирус. Это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением прежде всего желудочно-кишечного тракта.

В пресс-службе ведомства уточнили, что всех, у кого диагностирована инфекция, изолировали, тяжелого течения заболевания ни у кого из пассажиров нет. В Роспотребнадзоре заверили, что все необходимые меры по предотвращению распространения вируса приняты.

В ходе осмотра лайнера специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Отмечается, что на борту «Михаила Булгакова» работали повара, сотрудники кухни и бармен с бессимптомно протекающей норовирусной инфекцией.

Роспотребнадзор направил в адрес компаний «Московский туристический флот» и «Московское речное пароходство» предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Были организованы текущая и заключительная дезинфекция.

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Дарья Астанина