Ленобласть не будет вводить запрет на работу мигрантов в доставке и общепите

Власти Ленобласти не планируют вводить запрет на работу иностранных специалистов в доставке и общепите, сообщает «Деловой Петербург». Глава комитета общественных коммуникаций 47-го региона Екатерина Путронен подчеркнула, что ранее в Ленобласти был введен запрет на работу мигрантов в такси. Других ограничений не планируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге намерены запретить иностранным гражданам работать водителями такси и курьерами в службах доставки до конца года. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, он может вступить в силу после 12 июня.

В компании «Яндекс» считают, что подобная инициатива негативно повлияет на качество и доступность услуг такси, а также доставки продуктов и товаров. Существенное сокращение числа водителей в моменте приведет к росту цен на поездки на 10-15%, доставка в подобном случае подорожает более чем в два раза.

Андрей Маркелов