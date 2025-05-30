Суд отправил в колонию на 10 лет бывшего топ-менеджера пригожинской «фабрики троллей»

Петроградский районный суд приговорил бывшего топ-менеджера бизнесмена Евгения Пригожина Илью Горбунова к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей по делам о вымогательстве в особо крупном размере и незаконном хранении наркотических веществ в значительном размере. Об этом 30 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Судьи согласились с доводами следствия, которое доказало, что Горбунов угрожал бывшему гендиректору телеканала «Санкт-Петербург», советнику губернатора Александра Беглова и в то время еще кандидату в депутаты Заксобрания Петербурга Александру Малькевичу публикацией компрометирующих сведений.

Топ-менеджер Пригожина требовал от господина Малькевича крупные суммы денег, продолжая подрывать деловую репутацию парламентария в Telegram-каналах. Горбунова задержали после передачи «куклы», имитирующей более чем 1,5 млн рублей. Он дважды встречался с господином Малькевичем под наблюдением оперативников. Свою вину топ-менеджер группы «Патриот» так и не признал.

Подробнее о деле Горбунова читайте в материале «Ъ-СПб» «Не в троллинг, а в дружбу».

Андрей Маркелов