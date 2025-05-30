«Ъ-СПб» наградили премией «СеЗаМ» за освещение строительной отрасли Северо-Запада

ИД «Коммерсантъ – Санкт-Петербург» удостоен престижной премии профессионального конкурса журналистов «СеЗаМ – 2025». Его организатором выступает Ассоциация средств массовой информации (АСМИ) Северо-Запада. Наша редакция была признана лучшей в специальной номинации «За большой вклад в освещение строительной отрасли Северо-Запада».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вручение премии СеЗаМ Петербургским страницам ИД "Коммерсантъ". Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР» Александр Зильберт и главный редактор СПб страниц ИД "Коммерсантъ" Андрей Ершов во время вручение премии.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вручение премии СеЗаМ Петербургским страницам ИД "Коммерсантъ". Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР» Александр Зильберт и главный редактор СПб страниц ИД "Коммерсантъ" Андрей Ершов во время вручение премии.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Награду главному редактору СПб страниц ИД «Коммерсантъ» Андрею Ершову в пятницу, 30 мая, вручил директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР» Александр Зильберт. Церемония награждения прошла в музее-усадьбе Г.Р. Державина на набережной реки Фонтанки.

Помимо «Ъ-СПб», лауреатами конкурса «СеЗаМ» в этом году стали интернет-газета «Фонтанка», газета «Нарьяна вындер», ГТРК «Калининград», «Комсомольская правда — Коми», редакция газеты «Красный север» (Вологда), газета «Новый Калининград», ГТРК «Мурман», коллектив газеты «Новгородские ведомости» и «Радио Модерн Северодвинск». Премию года, Гран-при «СеЗаМ – 2025» вручили ГТРК «Коми Гор» (Сыктывкар).

Как отмечают организаторы, творческий конкурс «СеЗаМ» направлен на выявление лучших журналистских имен и лучших журналистских проектов. Ежегодно на него поступает свыше 500 работ со всех регионов Северо-Запада. Победителей определяет профессиональное жюри, возглавляемое главным редактором газеты «Московский комсомолец», членом совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Павлом Гусевым. Общественную значимость конкурсных работ, в свою очередь, определяет генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Заксобрание Ленобласти наградило старшего корреспондента отдела бизнеса и финансов редакции «Коммерсантъ Санкт-Петербург» Александру Тен. Областные депутаты отметили нашу коллегу благодарностью «за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере журналистики и активную гражданскую позицию».

Андрей Цедрик