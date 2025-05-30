«Зенит» объявил об уходе Огнена Мимовича, футболист вернется в «Фенербахче»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе Огнена Мимовича — срок аренды защитника турецкого ФК «Фенербахче» подошел к концу. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Футбольный клуб "Зенит" благодарит Огнена Мимовича и желает удачи в дальнейшей карьере»,— написали в Telegram-канале «Зенита».

Огнен Мимович выступает за «Фенербахче» с 31 января 2025 года. 12 февраля на правах аренды он перешел в петербургский «Зенит» (до конца сезона 2024/2025). Всего в составе сине-бело-голубых он провел шесть матчей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Зенит» оставил Сергея Семака главным тренером команды на следующий сезон.

Дарья Астанина