Небензя: РФ готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня

Российское руководство готово рассмотреть возможность установления режима прекращения огня при условии, что за этим последует всеобъемлющее мирное урегулирование. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, выступая на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности ООН по теме европейских попыток воспрепятствовать мирному процессу вокруг Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Небензя

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Василий Небензя

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

«В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта,— сказал господин Зеленский. — Но для этого мы должны видеть встречные шаги с другой стороны».

По словам господина Небензи, для установления режима прекращения огня требуется прекращение военных поставок киевскому режиму со стороны стран Запада и прекращение мобилизации на Украине.

Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о готовности страны провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле. Российская сторона ожидает, что на встрече стороны обменяются меморандумами с условиями прекращения огня. Украина еще не дала ответ на предложение российский стороны. Киев настаивает на обмене документами перед переговорами.

Что известно о возможных переговорах — в публикации «Ъ».

Анастасия Домбицкая