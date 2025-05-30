Небензя: два условия прекращения огня, продолжение СВО и просроченный Зеленский
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине рассказал о попытках Европы сорвать процесс урегулирования конфликта на Украине. Об условиях России для прекращения огня, о попытках Европы привлечь внимание Дональда Трампа и втором раунде переговоров — в подборке заявлений господина Небензи.
Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Об условиях перемирия
- Россия готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, но нужны встречные шаги от Украины.
- Страны Запада должны прекратить поставки вооружений Киеву, а Украина — остановить мобилизацию.
О втором раунде в Стамбуле
- Переговорный процесс России и Украины в Стамбуле — «лакмусовая бумажка» реального стремления сторон к миру.
- Россия предлагает Украине обменяться 2 июня в Стамбуле меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу.
О действиях Европы
- Европа должна оказать влияние на Киев в вопросе отмены законов, дискриминирующих русскоязычное население.
- Германия в случае поставок ракет Taurus Киеву будет еще глубже вовлечена в войну с Россией.
- Москва в случае поставок немецких Taurus Киеву будет рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг.
О конфликте
- Россия готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине столько, сколько потребуется.
- Для России принципиально важно, чтобы причины конфликта на Украине были урегулированы раз и навсегда.
О влиянии Запада на Трампа
- Западные политики рассчитывают откровенными манипуляциями и недомолвками помешать Дональду Трампу наладить отношения с Россией.
- Трампу наперебой доносят информацию об ударах России по объектам ВПК Украины, выдавая их за целенаправленные атаки по мирным объектам.
О Зеленском
- Европейские спонсоры Киева приказывают Владимиру Зеленскому продолжать воевать до последнего украинца.
- Просроченный украинский президент не хочет остановки военных действий, так как боится потерять власть.