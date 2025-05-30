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Коммерсантъ FM
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Небензя: два условия прекращения огня, продолжение СВО и просроченный Зеленский

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине рассказал о попытках Европы сорвать процесс урегулирования конфликта на Украине. Об условиях России для прекращения огня, о попытках Европы привлечь внимание Дональда Трампа и втором раунде переговоров — в подборке заявлений господина Небензи.

Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине

Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Об условиях перемирия

  • Россия готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, но нужны встречные шаги от Украины.
  • Страны Запада должны прекратить поставки вооружений Киеву, а Украина — остановить мобилизацию.

О втором раунде в Стамбуле

  • Переговорный процесс России и Украины в Стамбуле — «лакмусовая бумажка» реального стремления сторон к миру.
  • Россия предлагает Украине обменяться 2 июня в Стамбуле меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу.

Что известно о втором раунде переговоров России и Украины

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О действиях Европы

  • Европа должна оказать влияние на Киев в вопросе отмены законов, дискриминирующих русскоязычное население.
  • Германия в случае поставок ракет Taurus Киеву будет еще глубже вовлечена в войну с Россией.
  • Москва в случае поставок немецких Taurus Киеву будет рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг.

О конфликте

  • Россия готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине столько, сколько потребуется.
  • Для России принципиально важно, чтобы причины конфликта на Украине были урегулированы раз и навсегда.

О влиянии Запада на Трампа

  • Западные политики рассчитывают откровенными манипуляциями и недомолвками помешать Дональду Трампу наладить отношения с Россией.
  • Трампу наперебой доносят информацию об ударах России по объектам ВПК Украины, выдавая их за целенаправленные атаки по мирным объектам.

О Зеленском

  • Европейские спонсоры Киева приказывают Владимиру Зеленскому продолжать воевать до последнего украинца.
  • Просроченный украинский президент не хочет остановки военных действий, так как боится потерять власть.

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