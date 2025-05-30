Роспотребнадзор опроверг фейк о проблемах с гепатитом на Кубани

Роспотребнадзор сообщил о распространении фальсифицированного постановления, якобы подписанного главным санитарным врачом Анной Поповой и касающегося мер по профилактике вирусного гепатита А в эпидемическом сезоне 2025 года. Документ рассылается по электронной почте и содержит поручения органам исполнительной власти субъектов РФ об организации санитарно-противоэпидемических мероприятий с 1 июня, передает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Роспотребнадзора Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

В частности, в документе говорится о якобы необходимости введения режима повышенной готовности на территории Краснодарского края из-за гепатита. В ведомстве подчеркивают, что данная информация не соответствует действительности. Роспотребнадзор призывает граждан проверять сведения исключительно через официальные источники.

Вячеслав Рыжков