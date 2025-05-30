Жена Овечкина заявила, что следующий сезон станет для него последним в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вернется в Россию по истечении контракта с командой. Об этом его супруга Анастасия Шубская рассказала в интервью газете «Аргументы и факты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

«У Александра ещё контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем, и уже после полетим жить обратно в Москву, к себе на родину. Мы останемся в России», — заявила Шубская.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по завершении сезона-2026/2027. Ранее сообщалось, что нападающий сможет продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист планирует выступать за московское «Динамо», воспитанником которого он является.

Александру Овечкину 39 лет. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году в составе клуба форвард стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкину принадлежит рекорд по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ — 897. По этому показателю он опередил канадца Уэйна Гретцки (894).

Таисия Орлова