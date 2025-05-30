Гендиректор «Силовых машин» Александр Конюхов ушел с поста
Александр Конюхов покинул должность гендиректора АО «Силовые машины» (входит в состав «Севергрупп»), которую занимал с апреля 2021 года. На этом посту его сменит Алексей Подколзин. Ранее господин Подколзин был заместителем гендиректора «Силмаша» по производству. Кадровые перестановки объяснили в компании срывом сроков поставки продукции.
Александр Конюхов
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Надеюсь, что профессиональный опыт, деловые и личные качества Алексея Подколзина позволят ему успешно решать ключевые задачи»,— отметил председатель совета директоров «Силмаша» Алексей Мордашов (цитата по ТАСС).
В сообщении «Севергрупп» сказано, что Алексей Подколзин имеет большой опыт в управлении производством и логистикой. С 2012 по 2023 год он работал в «Северстали», затем занял пост директора по логистике и глобальным цепочкам поставок в «Еврохиме». В октябре 2024-го господин Подколзин перешел в «Силмаш».
По оценке Минэнерго, из-за несоблюдения сроков поставки паровых турбин был задержан ввод в эксплуатацию около 2 ГВт энергомощностей. Кроме того, к «Силмашу» неоднократно подавали судебные иски. К примеру, в апреле Нижневартовская ГРЭС подала два иска на 1,8 млрд руб. из-за просрочки по поставкам котельного и турбинного оборудования.