Гендиректор «Силовых машин» Александр Конюхов ушел с поста

Александр Конюхов покинул должность гендиректора АО «Силовые машины» (входит в состав «Севергрупп»), которую занимал с апреля 2021 года. На этом посту его сменит Алексей Подколзин. Ранее господин Подколзин был заместителем гендиректора «Силмаша» по производству. Кадровые перестановки объяснили в компании срывом сроков поставки продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Конюхов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Конюхов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Надеюсь, что профессиональный опыт, деловые и личные качества Алексея Подколзина позволят ему успешно решать ключевые задачи»,— отметил председатель совета директоров «Силмаша» Алексей Мордашов (цитата по ТАСС).

В сообщении «Севергрупп» сказано, что Алексей Подколзин имеет большой опыт в управлении производством и логистикой. С 2012 по 2023 год он работал в «Северстали», затем занял пост директора по логистике и глобальным цепочкам поставок в «Еврохиме». В октябре 2024-го господин Подколзин перешел в «Силмаш».

По оценке Минэнерго, из-за несоблюдения сроков поставки паровых турбин был задержан ввод в эксплуатацию около 2 ГВт энергомощностей. Кроме того, к «Силмашу» неоднократно подавали судебные иски. К примеру, в апреле Нижневартовская ГРЭС подала два иска на 1,8 млрд руб. из-за просрочки по поставкам котельного и турбинного оборудования.