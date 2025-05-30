Глава СКР потребовал возбудить дело после нападения собаки на астраханку

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сведениям о нападении бродячей собаки на жительницу Астрахани. Об этом сообщает инфоцентр.

По данным соцсети, агрессивная собака набросилась и укусила женщину за руку около одного из многоквартирных домов Астрахани. Пенсионерке потребовалась помощь медиков. Отмечается, что в районе множество безнадзорных собак, но в части их отлова наблюдается бездействие.

Следственные органы регионального подразделения СКР начали процессуальную проверку по данному факту. По поручению господина Бастрыкина и.о. начальника астраханского следственного управления Владимиру Смирнову предстоит также доложить о результатах расследования уголовного дела. Центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение поручения.

Павел Фролов