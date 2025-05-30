Путин разрешил «Дом.РФ» публично разместить свои акции

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий институту развития «Дом.РФ» провести IPO (первичное размещение акций), но при условии, что государство будет владеть контрольным пакетом акций. Распоряжение опубликовано на портале публикации правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Указом Владимира Путина «Дом.РФ» был переведен из АО в ПАО (публичное акционерное общество). До указа 100% акций компании принадлежали Росимуществу. О том, что Минфин планировал вывести институт развития на IPO, было известно еще в 2024 году. В ведомстве заявляли, что деньги, полученные от продажи акций, пойдут как в бюджет, так и на развитие «Дом.РФ».

Подробнее — в материале «Ъ» «"Дом.РФ" выведут в люди».

Александр Рыльский